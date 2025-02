Audi pensa alla trasformazione in un brand interamente dedicato al lusso

Nel panorama automobilistico europeo, storicamente solo alcuni marchi hanno avuto il privilegio di essere considerati premium. Brand come BMW, Mercedes, Jaguar, Volvo e Audi hanno dominato questo segmento, ma oggi il termine “premium” è diventato quasi una categoria generica, utilizzata da molte case automobilistiche che puntano a entrare in questa fascia.

Anche se molte di esse si avvicinano a questa definizione, è solo un numero limitato di brand che riesce effettivamente a entrare nella cerchia dell’élite. In particolare, il gruppo tedesco, con il suo prestigio consolidato, sta cercando nuove soluzioni per uscire dalla sfera “premium” e fare il salto verso un concetto completamente diverso. Audi, ad esempio, ha recentemente annunciato il suo obiettivo di concentrarsi maggiormente sul lusso, con un chiaro allontanamento dal tradizionale concetto di auto premium.

Essere un marchio premium implica una certa esclusività, ma ciò che distingue davvero il settore del lusso è un livello di raffinatezza e prestigio che va oltre. Nonostante i produttori premium siano ancora una realtà relativamente limitata, quelli che operano nel mercato del lusso sono ancora meno. In questo contesto, i brand britannici come Rolls-Royce e Bentley continuano a rappresentare il massimo dell’eleganza e del prestigio.

Rolls-Royce, parte del gruppo BMW, ha ispirato la progettazione della nuova BMW Serie 7, mentre Bentley, sotto il controllo della Volkswagen, continua a essere un modello di esclusività. Audi ha intenzione di trarre ispirazione da queste case automobilistiche inglesi per affinare il suo approccio al lusso, puntando sulla nuova Audi A8 e su un SUV che dovrebbe posizionarsi al di sopra della Q7.

A confermare questa nuova strategia è stato José Miguel Aparicio, il nuovo responsabile di Audi nel Regno Unito, che ha dichiarato che l’azienda sta facendo un passo deciso verso il lusso, mirando a migliorare prestigio, desiderabilità e percezione del marchio. Audi, infatti, è consapevole che ridurre la produzione per concentrarsi su modelli di alta gamma potrebbe restringere la sua fetta di mercato, ma al contempo aumenterà considerevolmente i margini di profitto. La filosofia è chiara: meno auto vendute, ma con profitti più alti per ogni singolo veicolo. Aparicio ha affermato: “Il lusso è rappresentato da marchi come Bentley e Porsche, mentre il mercato premium è vasto e offre diverse possibilità di approccio al cliente”. Questa evoluzione, che Audi considera fondamentale, non è solo una questione di prodotto, ma anche di esperienza del cliente.

L’azienda tedesca ha recentemente lanciato la A8 Horch, una versione ancora più esclusiva e lussuosa della sua ammiraglia. Audi è pronta ad affrontare una nuova era, dove le regole sono in continua evoluzione, e non si può dare per scontato che chi era premium in passato continuerà a esserlo anche in futuro. La Audi Grandsphere Concept sarà la base per questo sviluppo futuristico. Si sta preparando il terreno per un salto verso le categorie superiori.