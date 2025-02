Audi, l’elettrificazione può attendere: la prossima RS 6 avrà un poderoso motore V8

La decisione di Audi di abbandonare la sua storica strategia di denominazione, destinata a trasformare modelli come la RS 6 in versioni esclusivamente elettriche, non è stata ben accolta dai fan e dai consumatori. Il cambio di rotta, pensato per dare una nuova identità ai veicoli, ha generato confusione, complicando la comprensione dell’offerta del marchio. Dopo soli due anni da quell’annuncio, infatti, Audi ha deciso di fare marcia indietro, riconoscendo che la nuova strategia non aveva dato i frutti sperati.

La pianificazione prevedeva che solo i modelli “pari” avrebbero adottato l’alimentazione elettrica, mentre quelli “dispari” avrebbero mantenuto la motorizzazione a combustione. Tuttavia, l’intento di Audi di sostituire la classica RS 6 a benzina con una RS 7 Avant elettrica non ha suscitato troppo entusiasmo. Per fortuna, la casa tedesca ha preso atto delle perplessità del pubblico, assicurando che la prossima generazione della RS 6 sarà ancora equipaggiata con un motore V8, come ci si aspetta da una vera supercar.

I dettagli specifici sulla futura RS 6 sono ancora scarsi, ma Audi ha già confermato che sotto il cofano troveremo il propulsore Ultra Performance V8 Hybrid, lo stesso che alimenta modelli prestigiosi come la Porsche Panamera Turbo Hybrid, il Lamborghini Urus SE e la Bentley Flying Spur. Con una potenza che arriva fino a 789 CV nella sua versione più potente, questo motore promette prestazioni straordinarie, accompagnato da un’autonomia elettrica di circa 65 km, un’aggiunta che migliorerà ulteriormente l’efficienza complessiva del veicolo.

Audi ha anche comunicato che la nuova A6, con motore a combustione, sarà svelata il 4 marzo, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella denominazione del marchio. Sebbene la casa tedesca abbia deciso di mantenere separati i veicoli elettrici con la denominazione “e-tron”, come l’A6 e-tron, la RS 6 elettrica rimane un’opzione concreta per il futuro. I modelli come le A5 e S5 non saranno trasformati all’improvviso in A4 e S4, e il badge RS 4 non tornerà sulla nuova RS 5.

Marco Schubert, membro del consiglio di amministrazione per le vendite e il marketing di Audi AG, ha spiegato che questa decisione è il risultato di un’attenta riflessione, inclusi i commenti e i suggerimenti dei clienti e dei concessionari. Secondo Schubert, la nuova nomenclatura garantirà ai consumatori un’orientamento più chiaro nella vasta gamma di veicoli offerti da Audi.