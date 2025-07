Audi RS 6 Avant 2026, il rombo “rassicurante” nei test per gli oltre 700 CV dell’ibrida

La prossima generazione della Audi RS 6 Avant (che al momento è solo station wagon) sarà spinta da un powertrain ibrido plug-in, una scelta che ha fatto storcere il naso a più di un purista. Ma chi teme un calo di performance dovrebbe dare un’occhiata a quanto sta accadendo sul circuito del Nurburgring, dove un prototipo camuffato della nuova RS 6 PHEV è stato immortalato in azione, dimostrando che lo spirito da supercar travestita da station wagon è più vivo che mai.

In un nuovo video spia, il muletto della RS 6 affronta le curve dell’“Inferno Verde” con una tenuta e una velocità che rassicurano certamente tutti i fan. Il ronzio profondo del motore V8 biturbo da 4.0 litri è ancora presente, segno che Audi ha scelto di non sacrificare il carattere sonoro e la potenza del suo motore a combustione interna, a differenza di quanto accaduto con alcune concorrenti.

Infatti, secondo le indiscrezioni più attendibili, la nuova RS 6 ibrida dovrebbe conservare l’attuale motore benzina da 621 CV, abbinato a un’unità elettrica che potrebbe portare la potenza totale intorno ai 750 cavalli, ben al di sopra dei 670 CV ipotizzati per la futura RS 6 completamente elettrica. Questo posizionerebbe la RS 6 PHEV davanti anche alla nuova BMW M5 Touring PHEV, almeno sul fronte della potenza pura.

Audi non seguirà l’esempio di Mercedes-AMG, che ha ridotto la sua C63 a un quattro cilindri ibrido e rimosso del tutto la E63 dal listino. Al contrario, l’azienda di Ingolstadt intende offrire due varianti distinte della super station wagon, una con motore termico elettrificato e una full electric, basate su piattaforme separate, per soddisfare ogni tipo di cliente.

Un possibile punto debole potrebbe essere però il peso. La RS 6 attuale già sfiora i 2.250 kg, e con l’aggiunta di una batteria PHEV non è escluso che si avvicini alla soglia dei 2.300 kg o più, come la pesantissima M5 Touring. Ma la massa non è mai stata un ostacolo per le prestazioni delle Audi RS, e molti clienti potrebbero ignorare del tutto il dato, in cambio di una combinazione di potenza, praticità e design che poche altre auto possono offrire.

Il debutto ufficiale della RS 6 Avant PHEV è atteso per la fine del 2025, con l’arrivo nelle concessionarie previsto nella prima metà del 2026.