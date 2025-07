Audi A3 e S3: nel restyling dell’abitacolo è caccia ai tasti da eliminare

Sebbene Audi abbia recentemente rinfrescato le sue compatte premium A3 e S3 con un aggiornamento estetico, con nuovi paraurti scolpiti, griglia anteriore rivisitata e gruppi ottici dal design più raffinato, pare che il brand tedesco non abbia ancora finito con le sue novità.

Un nuovo prototipo della S3 è stato avvistato e, anche se l’esterno sembra invariato, il vero cambiamento avviene all’interno. Durante l’ultimo facelift, Audi aveva dichiarato di aver “migliorato in modo significativo” l’abitacolo, introducendo una console centrale riprogettata, un cambio con ergonomia ottimizzata, nuove bocchette d’aerazione dal look high-end e pannelli porta più eleganti. Inoltre, era stato introdotto un sistema audio premium firmato Sonos, oltre a un equipaggiamento di serie più ricco.

Le ultime immagini spia rivelano che l’azienda sta lavorando su un ulteriore aggiornamento, questa volta concentrato sull’esperienza digitale di bordo. Il prototipo mostra infatti un cruscotto completamente ridisegnato, in cui spicca un sistema di infotainment più ampio, ora posizionato in alto e adiacente al quadro strumenti digitale. Il layout richiama quello visto su modelli Audi più recenti come la A5 e la nuova Q3.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo cockpit includerà un digital cluster da 11,9 pollici e un display centrale da 12,8 o addirittura 14,5 pollici, un netto miglioramento rispetto agli attuali 10,25 e 10,1 pollici. Il volante è anch’esso inedito: dal design moderno, sfoggia un logo Audi ridisegnato in stile minimalista e abbandona i pulsanti fisici in favore di comandi touch sensibili al tocco. Una scelta che potrebbe dividere l’opinione degli utenti, ma almeno evita le soluzioni troppo sperimentali viste su altri modelli come la Q4 e-tron.

Questi aggiornamenti interni rappresentano un salto tecnologico importante per la gamma compatta di Audi, soprattutto considerando che il design esterno è stato aggiornato da poco. Con l’attuale generazione destinata a rimanere in commercio ancora per qualche anno, l’obiettivo sembra essere quello di allineare l’abitacolo al linguaggio stilistico e digitale delle Audi più recenti, quindi riaffermando la proposta premium della A3 e S3.