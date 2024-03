L’ultima R8 è uscita dalla fabbrica: si chiude un capitolo per Audi

Dopo l’uscita di scena della TT lo scorso novembre 2023, un’altra auto iconica di Audi e probabilmente ancora più importante, saluta il settore automobilistico. L’ultima R8, infatti, è uscita dalle linee di produzione dello stabilimento di Heilbronn, in Germania. In seguito all’annuncio del termine della produzione, gli ordini del modello sono aumentati e Audi ha dovuto estendere la data della fine dei lavori per accontentare gli ultimi clienti. La produzione della vettura sarebbe dovuta terminare a fine 2023, ma nell’ultimo anno le vendite sono aumentate del 49%, raggiungendo le 1.591 unità.

Audi R8 saluta tutti: non sarà più prodotta

Ripercorrendo i dati delle vendite, la domanda per la R8 è sempre stata molto bassa, il che è comprensibile dato il prezzo esorbitante dell’auto. La richiesta ha raggiunto il picco nel 2008, quando Audi ha consegnato 5.016 vetture ai clienti.

La fine dell’Audi R8 significa che il motore V-10 del Gruppo Volkswagen ha un piede nella fossa. Lamborghini eliminerà gradualmente la Huracan, la vettura gemella della R8, entro la fine dell’anno. Ciò significa che non è più possibile ordinare una supercar con questo motore. Si prevede che il successore della Huracan sarà una Lambo a tutti gli effetti, ma con un sistema ibrido plug-in dotato di un motore a benzina ridimensionato.

Mentre Lamborghini sta lavorando allo sviluppo di un nuovo modello, Audi non ha intenzione di lanciare un successore diretto della R8. I dirigenti hanno menzionato un successore completamente elettrico, ma probabilmente non arriverà a breve. Ciò che è certo è che il V-10 è morto utilizzato per questi modelli esce di scena insieme a loro. La colpa è da attribuire anche al prezzo elevato della R8 e alle normative sulle emissioni sempre più severe.