Audi S3:il restyling da urlo con prestazioni 333 CV 

La nuova Audi S3 si è rinnovata, ricevendo un restyling da urlo: con una potenza esplosiva di 333 CV, portando il concetto di prestazione a un livello superiore.

La casa automobilistica tedesca, ha presentato al debutto la nuova Audi S3 con il restyling performante in due versioni: Sportback e Sedan.

Ma per ora solo la presentazione ufficiale, perché la nuova Audi S3 sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dal mese di maggio 2024.

Nuova Audi S3, un concentrato di potenza, eleganza e tecnologia al top

Partiamo dal cuore vibrante della nuova rinnovata Audi S3, un ruggito che sprigiona potenza: un motore a quattro cilindri 2.0 TFSI da 333 CV e 420 Nm di coppia, 23 CV e 20 Nm in più rispetto al passato. L’accelerazione brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi per riuscire a volare fino a una velocità di 250 km/h (limitata elettronicamente). Il motore si accoppia a un cambio con la presenza di due frizioni S tronic a 7 rapporti, perfezionato per un cambio marcia più reattivo, regalando un’esperienza di guida fluida e dinamica.

Grazie alla trazione integrale a quattro ruote motrici, la potenza viene ben distribuita e il sistema tecnologico e innovativo Torque Splitter permette di gestire con precisione la potenza inviata a ciascuna ruota posteriore.

Tante altre le innovazioni, come le differenti modalità di guida: auto, comfort, dynamic, individual, efficiency e, infine, la dynamic plus, il lato più sportivo della vettura. Questa modalità è stata progettata per ottenere più aderenza sulle ruote posteriori, per un’esperienza di guida esaltante.

Ma la nuova Audi S3 non è solo un concentrato di potenza; è anche eleganza e unicità allo stesso tempo.

Il design si mostra con un single frame esagonale nero opaco più esteso rispetto al precedente modello. La distinzione sta anche negli inserti per gli inserti a “L” di color argento opaco, presenti su prese d’aria, calotte specchietti, modanature e minigonne. Nuovi anche i fari full LED Matrix, con quattro firme luminose a scelta attraverso l’MMI. I gruppi ottici posteriori integrati nel paraurti conferiscono un look unico, dal tocco racing. Lo scarico sportivo, a due uscite gemellate, è disponibile anche in titanio. Questo non solo rende il design distintivo, ma garantisce anche prestazioni migliori.

Nuove anche le tinte con colori verde District, rosso Progressivo e blu Ascari. Inoltre, se si vuole aggiungere un tocco di personalità in più, con ‘Audi exclusive’ il programma di personalizzazione Audi, è possibile selezionare la colorazione Grigio Daytona opaco.

Se rivolgiamo lo sguardo alla parte interna del veicolo, possiamo subito notare il nuovo cambio marce, bocchette per il condizionamento dell’aria rinnovate a puntino e illuminazione migliorata. Il volante, ovviamente multifunzionale, disegnato a tre razze. Il tettuccio interno si presenta in tessuto nero, pedaliera in inox con il battitacco in alluminio che incorpora il logo S con illuminazione. Le sedute anteriori sono dotate di poggiatesta costruiti con la cosiddetta microfibra Dinamica, ovvero quella riciclata dalla bottiglie PET; che dona un tocco ancora più distintivo, tra comfort, stile e sostenibilità. Le rifiniture a contrasto e il logo S terminano il sedile del nuovo restyling. L’unica alternativa disponibile a questo tipo di sedile è il tipo di pelle, disponibile in Nappa nera con rifiniture rosse.

Il nuovo restyling della Audi S3 si presenta ottimale e migliorato anche a livello tecnologico. Infatti, salendo al suo interno, la prima cosa che si nota è sicuramente il suo cruscotto digitale Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, radio digitale DAB+, un sistema infotainment dotato di display touch da 10,1 pollici. Di base, la vettura viene fornita con l’Audi phone box light per ricaricare lo smartphone in modalità wireless, oltre che a essere dotata di quattro porte di ricarica USB-C, due posizionate anteriormente e due disponibili per i passeggeri dei sedili posteriori.

Insomma, questo restyling della nuova Audi S3, sembra essere un concentrato di potenza, eleganza e tecnologia al top. Ora, non resta altro che attendere per vederla dominare le strade italiane. Il mese di maggio segna la disponibilità della nuova Audi S3 presso le concessionarie, che avrà un prezzo di partenza di 55.950 euro per la Sportback e di 57.250 euro per la Sedan.