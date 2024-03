Debutto in stile milanese della nuova Audi A3 Allstreet: pronta a conquistare le strade d’Italia

Audi A3 Allstreet ha fatto il suo debutto in grande stile milanese nello storico Teatro Alcione, svelando un design accattivante e una personalità versatile, perfetta per la ‘giungla’ urbana.

A partire da maggio 2024, la nuova Audi A3 Allstreet sarà pronta nelle concessionarie italiane di Audi e a conquistare le strade d’Italia con il suo stile metropolitano. Ma intanto l’anteprima milanese al Teatro Alcione di Milano, nella serata di venerdì 22 marzo, è stata impreziosita dalla presenza di artisti e influencer sottolineando l’anima poliedrica della vettura. Ispirata alla vitalità di milanese in continua evoluzione, la A3 Allstreet mescola creatività e innovazione, adattandosi a qualsiasi stile di vita.

La serata del debutto a Milano: “l’ovunque è qui” per la presentazione della Nuova Audi A3 Allstreet

Audi ha scelto il cuore lombardo per la serata del debutto della sua nuova Audi A3 Allstreet. Ma perchè proprio a Milano?

La città lombarda è vista come punto di riferimento per la ‘mobilità professionale‘. Qui, le strade si intrecciano come le vite di chi la sceglie come base per crescere, per cercare di crearsi le proprie opportunità e dare alle idee una nuova vita per avverare i sogni. E sempre da qui, si riparte con nuove ambizioni per conquistare nuove destinazioni.

Il luogo dove “l’ovunque è qui”; così l’evento ha preso vita. La Nuova A3 Allstreet si presenta con questa filosofia, adattandosi con stile a qualsiasi esigenza. Che si tratti di esplorare le vie urbane o di avventurarsi fuori porta; la nuova vettura offre la combinazione perfetta di comfort, prestazioni e sicurezza.

La suggestiva cornice dello storico teatro lombardo allestita con luci soffuse e proiezioni evocative ha creato quell’atmosfera elegante e coinvolgente. La serata è stata impreziosita dalla presenza di alcuni testimonial d’eccezione, che hanno condiviso con il pubblico la loro esperienza di vita a Milano. Tra questi Francesco Mandelli, attore e regista, che ha intrattenuto gli ospiti con un monologo sulla sua relazione con la città di Milano e Matteo Pancetti, fondatore di Yapo, che ha sottolineato l’importanza della scoperta e delle nuove esperienze. Anche la presenza di Clara, la giovane cantautrice, è riuscita a incantare il pubblico con la sua voce soave e il suo racconto di crescita personale e professionale nel luogo lombardo.

Dalle parole dei testimonial è emersa la versatilità della Nuova A3 Allstreet, l’auto che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di vita ambizioso. La presentazione della Nuova Audi A3 Allstreet è stata un successo di pubblico e di critica. L’evento ha saputo trasmettere l’essenza di questa vettura, un concentrato di stile, tecnologia e libertà.