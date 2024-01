Volkswagen e ChatGPT insieme, ecco quali auto avranno l’AI di OpenAI

Ci siamo, il grande passo sembra ormai compiuto, Volkswagen ha annunciato che alcuni suoi modelli avranno l’intelligenza artificiale di ChatGPT a bordo. L’AI sviluppata da OpenAI darà la possibilità di offrire un servizio più performante capace di rispondere quasi a ogni domanda. Ma quali sono i modelli che si serviranno di tale tecnologia? Scopriamolo insieme.

ChatGPT nei nuovi modelli

Sono giorni importanti per il mondo tech, visto il grande evento in corso a Las Vegas. Stiamo parlando del CES, evento in cui è presente anche Volkswagen. Proprio di recente la casa automobilistica tedesca aveva annunciato la sua intenzione di inserire l’intelligenza artificiale a bordo dei suoi veicoli. Ora è ufficiale e l’annuncio riguarda proprio ChatGPT, la più chiacchierata delle AI in questo momento. Il colosso teutonico però non rinuncerà alla sua AI. Infatti, ChatGPT sarà integrato nell’assistente vocale IDA già esistente e offerto in diversi modelli entro la fine dell’anno.

Insomma, l’AI di OpenAI non sostituirà IDA, l’assistente vocale progettato dall’azienda, ma sarà integrato al fine di fornire ulteriori risposte ai quesiti dei proprietari. Insomma, se fate una domanda che esula sostanzialmente dal mondo della guida, allora sarà ChatGPT a intervenire, visto che molto probabilmente IDA non sarà in grado di dare una risposta. Al momento però non si ha ancora un funzionamento preciso dell’interazione tra tale AI e il proprietario del veicolo, ma immaginiamo che sarà questo l’utilizzo che verrà offerto, visto che la stessa Volkswagen afferma che ChatGPT sarà in grado fornire risposte pertinenti a quasi ogni domanda immaginabile.

Volkswagen con ChatGPT, quali modelli?

Ma quali saranno i veicoli che nell’immediato avranno il noto assistente virtuale a bordo? L’elenco al momento vede coinvolti Tiguan, Passat e Golf, oltre ai modelli ID. Come sempre, quando si parla di ChatGPT, uno dei problemi più chiacchierati sono quelli legati alla privacy. Volkswagen ha affermato però che l’AI di OpenAI non accede ai dati del veicolo, quindi le informazioni personali non dovrebbero essere inviate all’intelligenza artificiale globale. Inoltre le domande non verranno archiviate nei database, ma immediatamente cancellate dopo aver ricevuto la risposta. La casa automobilistica assicura che non sarà necessaria alcuna azione aggiuntiva per utilizzarlo.

Inoltre, l’aggiunta sarà perfettamente integrata anche nell’attuale sistema di infotainment e l’assistente vocale utilizzerà la medesima voce ormai familiare ai clienti Volkswagen. A ta proposito, Kai Grünitz, membro del consiglio di amministrazione dello sviluppo tecnico della Volkswagen, ha affermato: “La Volkswagen ha sempre democratizzato la tecnologia e l’ha resa accessibile a molti. Questo è semplicemente radicato nel nostro DNA. Di conseguenza, ora siamo il primo produttore di massa a trasformare questa tecnologia innovativa in una caratteristica standard per i veicoli dal segmento compatto in su”. L’integrazione sarà effettuata nei mercati europei a partire dal secondo trimestre di quest’anno.