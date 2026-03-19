Audi pensa anche al ritorno della A1 dopo aver rilanciato la A2

Le indiscrezioni su una possibile Audi A1 e-tron si fanno più insistenti dopo la conferma ufficiale della A2 e-tron, arrivata questa settimana. Il marchio aveva chiuso di recente la carriera di A1 e Q2 con l’idea di sostituirli indirettamente proprio attraverso la futura A2, ma la crescente attenzione del gruppo Volkswagen verso le utilitarie elettriche compatte potrebbe aver aperto uno spazio imprevisto per il ritorno della compatta più piccola dei Quattro Anelli in una veste completamente nuova.

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Audi, dopo la A2 potrebbe fare ritorno anche la A1

A suggerire questa ipotesi è soprattutto ciò che sta accadendo a Martorell, in Spagna, dove lo stabilimento si prepara ad assemblare Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval, due modelli attesi con prezzi attorno ai 25.000 euro e destinati a posizionarsi al di sotto di ID.3 e Cupra Born. Secondo le indiscrezioni, sulle stesse linee produttive potrebbe trovare posto anche un terzo modello, e tutto lascia pensare che si tratterebbe di una cugina tecnica firmata Audi, basata sulla medesima piattaforma e sugli stessi componenti già sviluppati per le due compatte del gruppo.

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La A2 e-tron, che sarà prodotta a Ingolstadt, rappresenterà la porta d’ingresso all’offerta elettrica Audi pur collocandosi verosimilmente a un prezzo superiore rispetto alla Volkswagen ID.3. Una eventuale A1 e-tron scenderebbe ancora più in basso, presidiando una fascia di mercato che il marchio non ha mai occupato con un modello a batteria e che in Europa si preannuncia sempre più competitiva con l’arrivo di proposte aggressive da parte dei costruttori cinesi e degli altri brand del gruppo Volkswagen.

Il progetto, va precisato, non è stato confermato ufficialmente e lo sviluppo non sarebbe ancora iniziato in modo concreto. Anche disponendo già di piattaforma e componentistica, un eventuale debutto non dovrebbe collocarsi prima del 2029, a condizione che il modello riceva effettivamente il via libera.

La decisione dipenderà con ogni probabilità dall’andamento commerciale della A2 e-tron e dalla risposta del mercato europeo alle utilitarie elettriche che il gruppo lancerà nei prossimi due anni, un passaggio che fornirà indicazioni decisive sulla sostenibilità economica di un’Audi posizionata in una fascia di prezzo così accessibile.