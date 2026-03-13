Volkswagen rilancia la ID.3: in arrivo restyling e nuovo nome

Volkswagen presenterà intorno alla metà di aprile la ID.3 Neo, evoluzione della compatta elettrica che porterà con sé non soltanto modifiche estetiche e tecnologiche ma anche un cambio di nome. Chi si aspettava il passaggio alla denominazione ID. Golf dovrà però attendere, perché il marchio sembra voler riservare quella svolta alla prossima generazione del modello.

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Volkswagen, le prime immagini della ID. 3 Neo

I bozzetti diffusi da Volkswagen permettono già di farsi un’idea della direzione stilistica. Il frontale è stato ridisegnato per avvicinarsi al linguaggio più recente del marchio, anche in vista dell’arrivo della futura ID. Polo, con fari che si inseriscono in continuità con la calandra dando all’insieme un aspetto più pulito e moderno. Sul posteriore emerge un portellone verniciato nello stesso colore della carrozzeria, una scelta che se confermata sul modello di serie attenuerebbe quell’effetto troppo marcato che ha spesso penalizzato l’immagine di diverse elettriche agli occhi di una parte del pubblico.

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La ID.3, lanciata nel 2019 e già aggiornata una prima volta nel 2023, riceverà con questa evoluzione anche un salto tecnologico importante, con l’adozione dell’ultima versione dell’architettura software sviluppata internamente da Volkswagen. Tra le novità figurano una versione più avanzata del Travel Assist capace di riconoscere i semafori, il nuovo sistema di infotainment Innovision e il ritorno dei comandi fisici sul volante, una decisione che va nella direzione di una maggiore semplicità d’uso e che risponde alle critiche ricevute dal marchio per l’eccessiva digitalizzazione delle interfacce.

La ID.3 Neo dovrebbe inoltre ricevere funzioni già disponibili sul resto della famiglia ID, come la modalità One-Pedal e la ricarica bidirezionale V2L per alimentare dispositivi esterni, aggiornamenti che sono attesi anche sul restyling della Cupra Born, con la quale la compatta Volkswagen condivide la base tecnica. Le immagini definitive della vettura non sono ancora state mostrate, ma i bozzetti e le informazioni circolate finora indicano un modello che punta a correggere alcuni dei punti deboli percepiti dal pubblico, dal design alla tecnologia di bordo, cercando di rafforzare la posizione della compatta elettrica di Wolfsburg in un segmento dove la concorrenza continua a crescere senza sosta.