Audi punta tutto sul SUV più grande che abbia mai fatto

C’era una volta la berlina ammiraglia. Elegante, bassa, quella perfetta per un diplomatico in visita di Stato. Poi è arrivato il mercato a fare quello che sa fare meglio: cambiare le regole, anche per un marchio imponente come Audi.

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La Casa tedesca ha deciso che nel 2026 sapremo cosa sarà la Q9, ed è con lei che si chiude, almeno temporaneamente, l’era della A8. Il passaggio del testimone da una berlina di rappresentanza a un maxi SUV non è solo una scelta di prodotto, ma fotografa con dove sta andando il lusso su quattro ruote.

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La Q9 si posizionerà al vertice assoluto della gamma, sopra la già considerevole Q7, con un abitacolo pensato per chi il comfort lo misura in centimetri quadrati e in sistemi di connettività di ultima generazione. La base tecnica sarà la piattaforma Premium Platform Combustion del Gruppo Volkswagen, aggiornata per accogliere architetture ibride avanzate, chiamata a dimostrare che si può coniugare piacere di guida, efficienza e coscienza ambientale. Ci sarà probabilmente anche la SQ9 con il V8 biturbo da 4 litri. Cinquecento cavalli senza troppi complimenti.

La strategia globale vede negli Stati Uniti i SUV di lusso che macinano numeri che le berline si sognano, ed è per questo che Audi vuole la sua fetta. In Europa il discorso si complica, normative sulle emissioni sempre più severe, clientela più sensibile, e il modello arriverà con specifiche localizzate.

L’altro capitolo interessante riguarda la condivisione della piattaforma con Porsche, che lancerà la sua variante tra il 2027 e il 2028. Sinergie di gruppo, economie di scala, ottimizzazione dei costi: tutto corretto, tutto razionale. La sfida vera sarà convincere il pubblico che una Q9 e il suo cugino di Zuffenhausen sono due animali distinti. Audi punterà su tecnologia e comfort da suite d’albergo; Porsche sulla dinamica e su quell’aura sportiva che non ha ancora finito di capitalizzare.