Nuova Cupra Raval, il debutto è imminente: ecco come potrebbe essere

Le ultime foto spia della Cupra Raval, che hanno ispirato anche i render presenti in questo articolo, confermano un’impostazione stilistica molto definita per la hatchback elettrica di segmento B del marchio spagnolo. Il prototipo immortalato monta fari anteriori dal taglio appuntito, con una firma luminosa che richiama in modo esplicito il logo Cupra, un motivo triangolare ripreso anche nelle prese d’aria laterali del frontale a rafforzare la coerenza visiva dell’insieme.

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Nella parte bassa del paraurti domina una grande griglia in plastica nera affiancata dalla targa centrale, mentre inserti dello stesso materiale compaiono lungo la zona inferiore delle portiere e attorno ai passaruota, evidenziati da protezioni scure che accentuano il carattere grintoso della vettura.

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La finitura in nero lucido si estende anche ai montanti e all’intera superficie vetrata laterale, oltre che ai lati dello spoiler posteriore montato sul tetto, la cui parte superiore resta invece in tinta con la carrozzeria. Completano il profilo le maniglie a scomparsa a filo carrozzeria, ormai uno standard nel segmento elettrico. Al posteriore, i gruppi ottici si sviluppano con andamento orizzontale a tutta larghezza, mentre un elemento inferiore che ricorda un diffusore aerodinamico conferisce all’insieme un aspetto sportivo. Resta da chiarire se il logo Cupra illuminato nella parte posteriore sarà presente di serie o riservato ad allestimenti specifici.

Il modello visto nei test montava freni posteriori a disco al posto dei tamburi utilizzati su molte elettriche del gruppo basate sulla piattaforma MEB. La scelta dei dischi offre diversi vantaggi in termini di risposta più lineare e costante in frenata, migliore integrazione con i sistemi di recupero dell’energia e maggiore capacità di dissipazione termica, riducendo il rischio di variazioni nella risposta del pedale. Un altro dettaglio che differenzia la Raval da altri modelli elettrici del Gruppo Volkswagen è la posizione della presa di ricarica, collocata sul parafango anteriore lato passeggero anziché nella zona posteriore.

Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri e un passo di 2,60 metri, la Raval si colloca per ingombri molto vicino alla Seat Ibiza, con un prezzo di partenza che dovrebbe aggirarsi attorno ai 26.000 euro. La potenza massima dovrebbe raggiungere i 223 cavalli, scaricati esclusivamente sulle ruote anteriori, con due opzioni di batteria a disposizione dei clienti, una con celle LFP per la versione d’ingresso e una con celle nichel-manganese-cobalto per la variante a maggiore autonomia.

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Nel ciclo WLTP la configurazione base potrebbe attestarsi attorno ai 300 chilometri, mentre le versioni dotate della batteria più capiente e di un’efficienza superiore potrebbero raggiungere i 450 chilometri con una sola ricarica.