Una Peugeot 205 GTI tuning contro le hot hatch anni ’80 | Video

C’è anche una Peugeot 205 GTI anabolizzata fra le protagoniste della più recente drag race organizzata da quelli di carwow. Doverosa la sua presenza, visto che la sfida sul quarto di miglio con partenza da fermo si focalizza sulle hot hatch degli anni ’80, di cui è nobile espressione.

Prima di parlare di lei, scopriamo brevemente le sfidanti, partendo dalla Ford Fiesta XR2 Mk2. L’auto dell’Ovale Blu gode della spinta di un 4 cilindri da 1.6 litri di cilindrata, che eroga 97 cavalli di potenza e 132 Nm di coppia, su un peso di 839 chilogrammi. Un cambio manuale a 5 marce accompagna la gestione del vigore energetico, che si scarica sulle ruote anteriori.

Trazione analoga si registra sulla Volkswagen Golf GTI Mk1, altra interprete della drag race odierna. Qui l’unità propulsiva a 4 cilindri da 1.8 litri sviluppa 112 cavalli di potenza e 150 Nm di coppia, su un peso di 840 chilogrammi. La forza propulsiva viene trasmessa alle ruote motrici con il supporto di un cambio manuale a 5 marce.

Accanto a lei, sul manto d’asfalto scelto per la gara di accelerazione, c’è una Opel Astra GTE Mk1, le cui danze sono animate da un 4 cilindri da 1.8 litri, con 117 cavalli di potenza e 150 Nm di coppia. La sua grinta viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 5 marce. Il peso è, questa volta, di 925 chilogrammi.

Altra sfidante della Peugeot 205 GTI anabolizzata, nella drag race odierna, è la Volkswagen Golf GTI 16v Mk2. Sotto il suo cofano pulsa un 4 cilindri da 1.8 litri, in grado di erogare 139 cavalli e 168 Nm di coppia, su un peso di 960 chilogrammi. Anche qui la potenza viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 5 marce.

Gode del supplemento energetico della sovralimentazione la Renault 5 GT Turbo, dotata di un motore a 4 cilindri da 1.4 litri che, grazie al boost, eroga (nell’allestimento di serie) 125 cavalli e 165 Nm di coppia. L’esemplare protagonista della drag race è però stato sottoposto alle cure del tuning, con una iniezione energetica che ha portato la scuderia a quota 160 cavalli. Questa forza giunge al suolo sulle ruote anteriori, con un cambio manuale a 5 marce. Il peso è di 850 kg.

In pista anche un’altra Volkswagen Golf GTI Mk2, con cuore a 4 cilindri da 1.8 litri mutuato dalla GTI Mk4 e arricchito dal turbocompressore di un’Audi RS4. Il suo motore funziona a metanolo ed ha tante modifiche, che spingono l’asticella energetica a 314 cavalli di potenza e 427 Nm di coppia. La trazione resta anteriore. Il cambio è sempre a 5 rapporti.

Chiude il cerchio la già citata Peugeot 205 GTI. Questa, nella versione standard, monta un motore a 4 cilindri da 1.9 litri con 130 cavalli e 161 Nm di coppia al servizio del piacere. Qui, però, c’è lo zampino del tuning, sotto forma di chirurgia genetica. Sotto il cofano anteriore pulsa infatti il cuore da 2.0 litri della MI16, per una potenza massima nell’ordine dei 200 cavalli, su 860 chilogrammi di peso. La trazione è anteriore. Fra le novità, rispetto all’allestimento di serie, la presenza di un cambio manuale a 6 marce, di origine 306.

Chi vincerà la drag race? Come andrà a posizionarsi la Peugeot 205 GTI anabolizzata in questo appassionante confronto fra hot hatch degli anni ’80? Sono tutte domande legittime, ma per avere la risposta vi resta solo una cosa da fare: guardare il video fino in fondo. Buona visione!