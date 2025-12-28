Opel: il 2026 sarà un anno ricco con due debutti importanti, ecco tutte le novità in arrivo

Opel si appresta a vivere un 2026 davvero intenso. La casa automobilistica tedesca ha intenzione di essere protagonista del settore nei prossimi anni e per questo apporterà alcune modifiche interessanti alla sua gamma nel corso del prossimo anno. L’anno che ormai tra pochi giorni sta per cominciare vedrà il debutto della nuova Astra che a quanto pare subirà un restyling profondo come anticipato nelle scorse settimane dalla stessa casa automobilistica. Altro momento importante potrebbe essere il debutto della nuova generazione di Corsa che secondo indiscrezioni potrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno.

Il 2026 sarà un anno importante per Opel con il debutto della nuova Astra e quello probabile della nuova Corsa

Per quanto riguarda la nuova Opel Astra il debutto in anteprima avverrà nel corso della prossima edizione del Salone dell’auto di Bruxelles che si terrà tra il 9 e il 18 gennaio 2026. La vettura sarà modificata sia nella versione berlina che in quella Sports Tourer. Entrambe le vedremo per la prima volta a Bruxelles il 9 gennaio prossimo. A quanto pare secondo quanto anticipato dalla casa tedesca di Stellantis le principali novità estetiche le troveremo nella parte anteriore dove debutterà il nuovo Opel Vizor che apparirà più moderno e affilato in uno stile che richiamerà in maniera piuttosto evidente quanto visto con la concept Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Il vero passo avanti è rappresentato dai fari Intelli-Lux HD, dotati di più di 50.000 LED in grado di modulare automaticamente il fascio luminoso in base alle condizioni di guida. L’abitacolo risulterà più razionale ed eco-compatibile, grazie all’impiego di materiali riciclati e alla presenza di serie dei sedili Intelli-Seat, affiancati in opzione dalle versioni ergonomiche AGR. Crescerà anche l’efficienza dell’Astra Electric: la batteria da 58 kWh consentirà ora un’autonomia fino a 454 km nel ciclo WLTP e debutterà la tecnologia Vehicle-to-Load per alimentare apparecchi esterni. Resteranno in gamma il 1.2 mild hybrid benzina da 145 CV, le plug-in hybrid da 196 e 224 CV e il 1.5 diesel da 131 CV.

Advertisement

Come abbiamo detto poc’anzi, questa sarà una novità importante ma non l’unica del 2026 per Opel. Come infatti vi abbiamo anticipato all’inizio del nostro articolo, entro la fine del prossimo anno ci dovrebbe essere spazio anche per la presentazione della nuova generazione di Corsa. Diciamo subito che a differenza di Astra questo debutto non è ancora sicuro e siamo in attesa di ricevere conferme ufficiali da parte del marchio di Stellantis, conferme che secondo i soliti bene informati potrebbero arrivare già nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

Si dice che la nuova Corsa possa nascere su piattaforma STLA Small e dovrebbe essere proposta sia in versione elettrica al 100 per cento che in versione Mild Hybrid. Per quanto riguarda le versioni elettriche la batteria dovrebbe avere una capacità di 50-60 kWh circa capaci di garantire una maggiore autonomia, mentre i motori elettrici saranno decisamente più potenti rispetto all’attuale versione.

Advertisement

Stando alle ultime indiscrezioni, la prossima generazione del modello dovrebbe registrare un lieve incremento nelle dimensioni rispetto all’attuale versione. Il design si orienterebbe verso uno stile più evoluto, con evidenti ispirazioni alla concept car Opel Experimental. In particolare, il frontale dovrebbe distinguersi per una nuova firma luminosa a sviluppo orizzontale sull’intera larghezza, abbinata a gruppi ottici dal disegno più affilato e sottile. È inoltre atteso il debutto di una rivisitazione dell’Opel Vizor, reinterpretato in chiave più moderna e tecnologica, destinato a rafforzare l’identità visiva del marchio e a rendere il modello immediatamente riconoscibile.

Il debutto della nuova Opel Corsa come detto potrebbe avvenire nel corso del prossimo anno ma pare quasi certo che la commercializzazione vera e propria inizierà nel 2027. Vedremo dunque a proposito della casa tedesca se ci saranno ulteriori novità oltre a quelle prospettate in un anno che comunque sarà di certo assai importante anche perchè come per tutti gli altri brand di Stellantis dovrebbe essere finalmente fatta chiarezza sui nuovi piani per il marchio che il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa ratificherà intorno alla metà del prossimo anno.