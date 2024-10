Audi A7, le immagini dei test su strada della prossima berlina

L’Audi A6 sta seguendo l’evoluzione della gamma tedesca verso l’elettrico. C’è una fetta non indifferente di consumatori che preferisce ancora una berlina di medie dimensioni a benzina avrà una valida alternativa. Audi sta infatti lavorando alla nuova generazione della A7. Per questo motivo, fa sognare ancora una volta un prototipo camuffato che è stato avvistato in fase di test.

Al momento, l’A7 è disponibile solo nella cosiddetta versione liftback, se non consideriamo la versione a passo lungo venduta in Cina. Tuttavia, per la prossima generazione, Audi offrirà sia una versione berlina che station wagon, con la berlina che è prevista questa volta anche per il mercato globale.

In passato si sono visti i prototipi della station wagon A7, denominata Avant, ma questa è la prima volta che la berlina A7 si vede su strada. I primi modelli della nuova gamma A7 dovrebbero debuttare già il prossimo anno. Per la station wagon ci saranno anche le versioni ad alte prestazioni RS 7 Avant e nella variante A7 Allroad.

Audi non ha ancora divulgato dettagli ufficiali, ma pare che la nuova A7 utilizzi la piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) del Gruppo Volkswagen, progettata per accogliere motori ibridi a benzina e plug-in. La piattaforma ha fatto il suo esordio con la nuova Audi A5.

Il design del prototipo della A7 mostra linee più dinamiche e scolpite rispetto alla precedente A6. La parte anteriore è dominata da una griglia prominente, mentre il posteriore mette in mostra fianchi muscolosi e ampie prese d’aria ai fanali. Sembra proprio che Audi stia riproponendo i terminali di scarico a vista, anche se solo su un lato del veicolo nei modelli standard.

Per quanto riguarda l’abitacolo, ci si aspetta un abitacolo ricco di display digitali, come nelle più recenti Audi. Per chi non ama questa profusione di schermi touch, l’auto offrirà comandi vocali avanzati, grazie all’intelligenza artificiale, che apprenderanno le preferenze e lo stile del conducente per semplificare molte delle funzioni gestite di solito dal display. Questa A7 sarà con tutta probabilità una delle ultime Audi con motore a benzina. Dal 2026 la casa automobilistica si concentrerà esclusivamente sugli elettrici.