Volkswagen punta sull’intelligenza artificiale, al CES alcune chicche

Il conto alla rovescia è ormai giunto quasi al termine. Da domani, 9 gennaio, fino al 12, avrà luogo il tanto atteso CES di Las Vegas e per l’occasione Volkswagen presenterà una serie di novità inerenti l’intelligenza artificiale. A quanto pare infatti la casa automobilistica tedesca vuole puntare forte sulla nuova tecnologie per le sue vetture future.

Intelligenza artificiale al comando

Che Volkswagen stia investendo non poco nella tecnologia è ormai un fatto noto, e in particolare di recente si è parlato molto del suo progetto relativo alle batterie allo stato solido, le quali consentiranno di avere una maggiore autonomia per le auto elettriche e tempi di ricarica più brevi. Per il futuro però l’azienda tedesca sta investendo forte anche nell’intelligenza artificiale. In un recente teaser la casa ha sollucherato la curiosità degli appassionati presentando un nuovo modello che sarà poi mostrato in anteprima all’evento di Las Vegas. Non sappiamo al momento di quale modello si tratti, ma secondo gli insider dovrebbe essere la nuova Golf.

Nel teaser viene mostrata la parte posteriore della berlina con una didascalia che annuncia che il veicolo è “quasi in produzione”. La vettura è avvolta in un rivestimento, ma è visibile anche uno dei fanali posteriori con tanto di suggestivi LED che lo differenziano non poco dall’attuale Golf. Inoltre, possiamo vedere che l’auto ha un sottile spoiler sul tetto e un tergicristallo posteriore. A destare però la curiosità maggiore da parte degli appassionati è l’illuminazione che caratterizza il lunotto posteriore, sul quale campeggia la scritta “AI a bordo”.

Volkswagen punta tutto sull’AI

Ricordate gli adesivi “bebè a bordo”? Ora Volkswagen potrebbe lanciare un nuovo trend, quello dell’intelligenza artificiale a bordo dei suoi veicoli. La scelta del CES come vetrina per questa nuova anteprima appare particolarmente sensata, visto che l’evento in questione è solitamente noto per essere una vera e propria rassegna di tutte le novità tech in arrivo. Ma di che tipo di intelligenza artificiale si tratta? Al momento la notizia è avvolta da un alone di mistero, ma probabilmente l’AI offrirà un sistema di infotainment aggiornato dotato anche di assistente virtuale.

Del resto, anche Mercedes ha ufficializzato che al CES presenterà proprio una tecnologia simile, ossia un’AI a bordo che aiuterà il guidatore tramite assistente virtuale. Rimane il dubbio anche sulla stessa auto, visto che in realtà la già annunciata Golf 8 dovrebbe debuttare a fine gennaio. Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per sapere quale diavoleria gli ingegneri di Volkswagen hanno in serbo per noi.