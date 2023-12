Audi A7 Avant 2025: come sarà la nuova station wagon

Audi sta per apportare significativi cambiamenti alla sua strategia commerciale. Con il passaggio di consegne da Markus Duesmann a Gernot Dollner, avvenuto lo scorso 1° settembre, la Casa di Ingolstadt si prepara a un nuovo percorso. Le immatricolazioni hanno subito una notevole contrazione, cosa che ovviamente ha sconcertato i vertici del Gruppo Volkswagen. Oliver Blume, a capo del conglomerato, aveva espresso lamentele prima del cambio di CEO. Come si suol dire, grandi poteri portano grandi responsabilità. In questo contesto, i prossimi veicoli non possono deludere. Per dare nuova spinta all’immagine del brand tedesco, i modelli elettrici e quelli a combustione interna saranno facilmente riconoscibili: i primi avranno numeri pari, i secondi numeri dispari. Nella seconda categoria rientra l’Audi A7 Avant 2025, che altro non è se non la prossima generazione dell’attuale A6 Avant. La vecchia denominazione sarà invece attribuita a un modello E-Tron equivalente basato su PPE, senza stretti legami di parentela. I due progetti saranno chiaramente distinti.

Audi A7 Avant: la station wagon che prenderà il posto dell’A6

Venendo all’Audi A7 Avant, che è stata avvistata dai fotografi mentre era impegnata nei test su strada, è possibile trarre qualche idea riguardo allo stile dalla visione delle immagini e dalle indiscrezioni trapelate. Nel complesso, il design presenterà elementi comuni con la più piccola A5 Avant, destinata a sostituire l’A4 Avant. Nella parte anteriore, l’Audi A7 Avant avrà fari più sottili e ridisegnati, un cofano aerodinamico e la caratteristica griglia esagonale del radiatore. Pur proiettandosi nel futuro, la vettura si riferirà anche al passato per soddisfare i gusti della clientela più tradizionale, evitando un cambiamento troppo radicale che potrebbe disorientare i vecchi affezionati. Le luci saranno aggiornate con le più recenti tecnologie.

Lateralmente, spiccheranno i nuovi cerchi in lega e le maniglie delle porte a filo con la carrozzeria. Passando al retro, sarà dotata di una barra luminosa a tutta larghezza e di terminali di scarico doppi. Il lancio sul mercato avverrà insieme alla variante Sportback, destinata a colmare il vuoto lasciato dalla berlina A6. Per ospitare la batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh nella versione plug-in hybrid, il posteriore crescerà in dimensioni, garantendo un’autonomia di circa 100 km in modalità completamente elettrica. Le concorrenti sembrano ben definite: ancora una volta, Ingolstadt si prepara a confrontarsi con le connazionali Mercedes-Benz Classe E e BMW Serie 5 Touring.