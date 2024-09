Audi RS 5, prime immagini spia dai test su strada

Audi sta sviluppando la nuova A5 e, come nelle precedenti generazioni, arriverà anche la versione ad alte prestazioni. Ovviamente, stiamo parlando della Audi RS 5, tradizionalmente, una versione quasi “d’obbligo” per ogni Audi che si rispetti e che debba essere portata al limite. Attualmente, la RS 5 risulta ancora in fase di test sui prototipi ma ci sono indiscrezioni importanti e interessanti.

Le recenti immagini spia mostrano una RS 5 Sportback su strada, ma sarebbe in lavorazione anche una station wagon RS 5 Avant. Questa nuova A5 si baserà sull’architettura Premium Platform Combustion (PPC) del Gruppo Volkswagen, progettata per modelli a benzina e ibridi, disponibile esclusivamente nelle versioni berlina e wagon.

A differenza della precedente generazione, che offriva anche varianti coupé e cabriolet, la nuova gamma A5 rinuncia a queste versioni a causa della bassa domanda. Si va, quindi, sulle versioni più pratiche e popolari della casa automobilistica tedesca.

La A5 di nuova generazione ha fatto il suo debutto a luglio, nelle versioni “base” ed S5, quella sportiva. La RS 5 dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno, ma non è escluso che possa slittare al 2026. Le varianti A5 e S5 dovrebbero essere disponibili in concessionaria già dalla prossima primavera o estate, esclusi cambi di programma imprevisti.

È chiaro che il prototipo avvistato appartiene alla RS 5 e non alle versioni A5 o S5 grazie a dettagli come le prese d’aria aggiuntive sul frontale, i parafanghi allargati per ospitare la carreggiata più ampia, i grandi freni forati e i ritagli posteriori che accoglieranno i terminali di scarico ovali della linea RS.

Audi, però, non ha ancora confermato ufficialmente i dettagli della nuova RS 5, ma è molto probabile che venga equipaggiata con un sistema ibrido plug-in basato sullo stesso motore V6 biturbo da 2,9 litri della versione precedente. L’elettrificazione dovrebbe aumentarne la potenza rispetto ai 444 CV del modello attuale, per competere con i 671 CV della rivale Mercedes-AMG C 63 SE Performance, anch’essa ibrida.