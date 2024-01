Audi A7 Avant 2025, cade il velo: come sarà

Nei test invernali svolti nel Nord Europa, tra le aree più frequentate per questo tipo di attività, i “paparazzi delle quattro ruote” hanno beccato la nuova Audi A7 Avant 2025. La familiare promette di unire eleganza, comfort e tecnologia all’avanguardia. Le immagini trapelate segnalano un look raffinato e moderno, caratterizzato da linee sinuose e proporzioni armoniose. Le qualità sembrano avere tutti i requisiti ideali per entrare nella mente e nei cuori dei fan di Ingolstadt, o almeno così crede Gernot Dollner.

Il capo dell’azienda di Ingolstadt ha un compito impegnativo: rivitalizzare le sorti di una potenza automobilistica, reduce da un periodo di oscuramento. Una delle responsabilità, reali o presunte, del suo predecessore, Markus Duesmann, risiede proprio nell’incapacità di rendere competitivo il brand dei Quattro Anelli in due territori ritenuti chiave, come la Cina e gli Stati Uniti. Prendere atto di ciò che non ha funzionato aiuterebbe a segnare una decisa svolta verso un ruolo da protagonista, desiderato anche dal Gruppo Volkswagen, con Oliver Blume in prima linea. Il numero uno del conglomerato nutre alte aspettative su Dollner, complice la proficua collaborazione passata in Porsche.

Audi A7 Avant 2025: sotto stress in Nord Europa

Per quanto riguarda l’Audi A7 Avant, il modello di serie sfoggia un frontale inconfondibile, caratterizzato da una griglia Singleframe ampia e imponente, affiancata da gruppi ottici a LED sottili e allungati, simili a quelli della recente A5 Avant. Pur suscitando opinioni contrastanti tra gli appassionati, la scelta stilistica conferisce alla vettura un aspetto distintivo e accattivante. Il profilo laterale conserva la classica silhouette filante tipica della serie, con un tetto inclinato e un portellone posteriore spiovente, incorporante i gruppi ottici posteriori uniti da una sottile striscia LED. Rispetto alla proposta uscente, il passo è allungato, offrendo maggiore spazio a bordo, soprattutto per i passeggeri posteriori.

La tecnologia e il comfort contraddistinguono l’abitacolo. Il punto focale è costituito dal display curvo di generose dimensioni, che dal cruscotto si estende fino alla console centrale, ospitando il sistema di infotainment e i comandi dell’impianto audio e del climatizzatore. La pulizia delle forme e i materiali di alta fattura distinguono la plancia, mentre i sedili, avvolgenti ed ergonomici, garantiscono un comfort di guida e di viaggio ai massimi livelli.

Infine, la gamma di motorizzazioni sarà di tipo elettrificato, comprendente propulsori a benzina e diesel ibridi mild e plug-in hybrid. L’arrivo nei concessionari è previsto nella seconda metà del 2025, a un prezzo ancora da definire. Di certo, si posizionerà nella fascia premium.