Audi, un suo importante stabilimento è sull’orlo del precipizio

La direzione di Audi ha comunicato ufficialmente, durante un incontro aziendale a Bruxelles tra dirigenti e rappresentanti dei dipendenti, una notizia che fa traballare un importante stabilimento dell’azienda. Pare, infatti, che non ci sarà un nuovo modello prodotto nello stabilimento belga di Bruxelles. Questo porta con sé altre e più preoccupanti conclusioni.

Altri marchi del gruppo Volkswagen, inoltre, non interverranno per salvare la situazione e, questo sì, non aiuta Audi. Le informazioni in quel di Bruxelles sono state confermate dalla stessa Audi attraverso il periodico Automobilwoche. Non ci sarebbe alcuna possibilità di salvezza per lo stabilimento, almeno non all’interno dell’azienda tedesca.

Con Volkswagen che ha recentemente aperto alla possibilità di chiudere alcuni stabilimenti in Germania, includendo nei tagli almeno uno stabilimento di veicoli e uno di componenti, è altamente improbabile che un nuovo modello vada allo stabilimento di Bruxelles. Sembra molto improbabile che a Bruxelles si possa arricchire la proposta proprio perché è nell’aria che almeno uno stabilimento tedesco potrebbe essere chiuso a breve.

Audi ha già evidenziato le problematiche strutturali del sito belga, specialmente dopo l’annuncio della ristrutturazione arrivato a luglio. L’unica speranza per lo stabilimento e i suoi dipendenti sembra restare un potenziale investitore estero o un altro produttore automobilistico che possa prendere il controllo dell’impianto.

Ad agosto, il sindacato aveva rivelato che un investitore aveva manifestato interesse per la fabbrica e parte del personale Audi, escludendo però la linea di produzione. Persino Volkswagen aveva considerato di utilizzare parte del personale per avviare la produzione di batterie per altri stabilimenti del gruppo, ma questa ipotesi sembra essere andata recentemente (e definitivamente) in fumo.

Costi elevati della manodopera e impossibilità di espandere l’impianto (per la sua posizione lungo i binari ferroviari) rendono l’operazione per una delle aziende tedesche, al momento, molto complicata. Inoltre, l’assenza di uno stabilimento di pressatura a Bruxelles significa che le grandi parti di carrozzeria devono essere spedite da altri impianti.

Le trattative in Belgio riguardanti eventuali licenziamenti di massa e la possibile vendita dello stabilimento non saranno più gestite dall’attuale direttore della fabbrica, Volker Germann. A partire dal 16 settembre, la direzione di Audi Bruxelles sarà affidata a Thomas Bogus, attualmente project manager per la produzione di modelli completamente elettrici di Audi. Staremo a vedere come la sede e i lavoratori passeranno attraverso questo periodo difficilissimo.