Alternative al GPS? Tern AI pensa a una soluzione

Da quando abbiamo iniziato a usare i navigatori satellitari ci siamo resi conto che non possiamo fare a meno. La tecnologia GPS è diventata imprescindibile, tanto che ogni smartphone ne è dotato e le app di navigazione (come Google Maps) sono tra le più utilizzate ogni giorno. Il settore automotive (ma non solo) è uno di quelli che maggiormente ha beneficiato di questa tecnologia; prima di partire per un viaggio, anche quello su strade note, consultiamo il navigatore per rimanere aggiornati su traffico, incidenti e deviazioni stradali. Eppure anche il GPS presenta delle critiche e Tern AI sta lavorando a un’alternativa. Ovviamente c’è di mezzo l’intelligenza artificiale.

Il sistema di posizionamento derivato indipendente (IDPS) di Tern AI

Shaun Moore, CEO e co-founder di Tern AI, ha dichiarato come sono in crescita le minacce e gli attacchi ai sistemi GPS finalizzati a disturbare e falsificare i segnali. Tern AI, startup che ha come obiettivo quello di fornire un’alternativa al GPS, ha raccolto 4,4 milioni di dollari di fondi ideando il sistema di posizionamento derivato indipendente (IDPS). Il CEO della startup si è domandato se è possibile svolgere il lavoro di navigazione satellitare senza il contributo dei satelliti e la risposta è proprio in questo sistema innovativo.

L’IDPS è in grado di riconoscere la posizione di un veicolo o di una persona senza ricorrere al segnale satellitare, evitando quindi qualsiasi rischio di zone morte e blocchi che possano ostacolare il rilevamento della posizione esatta.

L’attuale sistema si basa sulla raccolta dei dati che i ricevitori GPS effettuano dei segnali emessi dai satelliti in orbita intorno alla Terra. Questi segnali contengono informazioni e l’orario in cui sono stati inviati e triangolando le distanze il ricevitore GPS riesce a determinare la posizione esatta che viene poi visualizzata sulle app di navigazione.

Il sistema di posizionamento derivato indipendente (IDPS) di Tern AI si basa su un modello di intelligenza artificiale che acquisisce i dati in tempo reale dai sensori di velocità e movimento del veicolo e dello smartphone unendoli a quelli cartografici di servizi di terze parti consentendo di fornire una posizione coerente e precisa. Questo sistema, che può essere scaricato come software nei sistemi di infotainment delle automobili, non prevede invece l’accesso alle telecamere per determinare la posizione del veicolo.

Tern AI è pronta il prossimo mese a iniziare i test e contemporaneamente sta lavorando con i servizi di emergenza e le società indipendenti di consegna per comprendere come migliorare questi settori che si affidano molto alla precisione delle informazioni per lo svolgimento delle loro mansioni.