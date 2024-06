Ricarica domestica, ecco la wallbox Elli Charger 2 di Volkswagen

Nelle scorse settimane avevamo raccontato della novità della wallbox bidirezione Silla Prism NG; ora c’è una nuova interessante notizia in materia legata al Gruppo Volkswagen. È stata da poco presentata, infatti, la nuova wallbox Elli Charger 2, realizzata tramite l’azienda Elli, controllata dal Gruppo Volkswagen. Elli Charger 2 sarà disponibile in quattro versioni a partire da quest’estate e si rivolge a 28 mercati europei prevedendo caratteristiche tecniche specifiche.

Le novità della wallbox Elli Charger 2

La wallbox Elli Charger 2 è uno strumento che consente di ottimizzare la ricarica dell’auto elettrica in base alla produzione di energia solare ottenuta mediante l’impianto fotovoltaico domestico e alle tariffe dell’elettricità. In questo modo la wallbox consente di ridurre i costi fino al 40%.

La nuova Elli Charger 2 potrà ricaricare qualsiasi auto elettrica con potenza di ricarica fino a 11 kW o 22 kW(Tipo 2). Inoltre la wallbox prevede nuove funzioni di misurazione e una gestione dinamica del carico così da essere utilizzata non solo nelle abitazioni private, ma anche in ambienti commerciali.

Oltre alla wallbox in sé Elli Charger 2 si propone come un ecosistema completo di servizi personalizzato in base al Paese nel quale verrà distribuita. Le quattro versioni sono la Connect 11, la Connect 22, la Pro 22 e la Pro 22 (Eichrecht). I clienti potranno acquistare sia l’auto elettrica che la wallbox sottoscrivendo un contratto per la fornitura di energia, il tutto in maniera semplice e rivolgendosi a un unico interlocutore.

Interessante segnalare come contestualmente alla presentazione e al lancio della wallbox Elli Charger 2 l’azienda Elli ha annunciato di aver siglato una collaborazione strategica con Otovo, una delle principali aziende europee per il mercato dei pannelli solari. L’obiettivo è quello di offrire ai clienti soluzioni efficaci per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia sostenibile.