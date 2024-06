Hyundai Inster, ecco il mini SUV che spaventa la concorrenza

Si chiama Hyundai Inster, il nuovo SUV compatto della casa automobilistica sudocoreana che è pronto, per le sue dimensioni e il prezzo da citycar, a sfidare modelli come la Fiat Panda e la Citroen C3.

Hyundai Inster, l’erede dalla Casper per il mercato globale

Diverse indiscrezioni avevano anticipato come la nuova city BEV a marchio Hyundai sarebbe stata un’erede della Casper, il modello introdotto nel 2021 ma solamente per il mercato interno. A differenza della Casper, infatti, la Hyundai Inster sarà distribuita a livello globale e si caratterizza per un profilo robusto (per quello che si riesce a intuire dalle prime immagini ufficiali) e alcuni elementi caratteristici del marchio che abbiamo già visto su altri modelli.

Il nome deriva dalla fusione delle parole intimate e innovative e si presenta come un _EV subcompatto che, come dichiarato dalla casa madre, ha l’obiettivo di fissare “nuovi standard in termini di autonomia, tecnologia e caratteristiche di sicurezza, ridefinendo ciò che gli acquirenti possono aspettarsi da un veicolo di questa classe“. Tra gli elementi caratteristici notiamo i gruppi ottici rotondi collocati in basso, le luci diurne a LED e, come già visto sulla Ioniq 5 e sulla Ioniq 6, gli indicatori di direzione così come le luci posteriori con grafica a pixel.

Uno dei punti su cui Hyundai sta spingendo nell’annunciare la sua nuova Inster è l’autonomia. Hyundai riferisce che secondo il ciclo WLTP la Inster con una singola ricarica permette di percorrere fino a 355 km.

Per conoscere tutti gli altri dettagli bisognerà attendere la fine di giugno quando durante il Salone Internazionale della Mobilità di Busan verrà presentata ufficialmente la nuova Hyundai Inster. Oltre a quanto detto dalle prime foto spia dell’abitacolo si nota un nuovo cruscotto con un display del quadro strumenti che emerge dalla plancia, mentre il monitor dell’infotainment risulta più grande rispetto alle previsioni.

Hyundai assicura caratteristiche top di gamma per la categoria della Inster sia in termini di autonomia che sicurezza e tecnologia a bordo. Oltre a confrontarsi con modelli come la Fiat Panda e la Citroen C3 la Hyundai Inster dovrà vedersela anche con la MINI Cooper E e la Fiat 500e. Sarà quindi interessante anche scoprire quali saranno gli allestimenti e i prezzi così da valutare un reale confronto.