Con il restyling la BMW Serie 2 Coupé ha il pack M Sport di serie

Sportività estrema, dinamica controllabile e caratteristiche premium; questo l’identikit della BMW Serie 2 Coupè che con il nuovo restyling prevede di serie il pacchetto M Sport. Tante le novità che contribuiscono a esaltare il carattere progressista della nuova BMW Serie 2 Coupè.

Cosa prevede il pacchetto M Sport

Il pacchetto M Sport per la nuova BMW Serie 2 Coupè prevede nella parte anteriore dell’auto delle prese d’aria maggiorate, minigonne laterali potenti e una grembialatura posteriore molto vistosa con riflettori verticali e l’inserto del diffusore. Rimanendo sull’anteriore la cornice della griglia del radiatore è rifinita in cromo perlato, mentre le minigonne laterali e la parte inferiore della grembialatura sono verniciate nel colore della carrozzeria e non più di nero. Di nero lucido, invece, l’inserto del diffusore che dona un effetto di contrasto.

Di particolare interesse come la BMW Serie 2 Coupè reinterpreti a suo modo il design M con inserti in nero lucido nelle prese d’aria, rifiniture nero lucido nelle calotte degli specchietti retrovisori, labbro dello spoiler sulla grembialatura anteriore sempre di colore nero e terminali di scarico trapezoidali. Trovano posto anche i fari M Shadow Line, lo spoiler posteriore in nero zaffiro e la M high-gloss Shadow Line. Da segnalare anche l’impianto frenante sportivo M che prevede le pinze dei freni verniciate di rosso.

Oltre a un’ampia selezione di accessori la nuova BMW Serie 2 Coupè è disponibile in sette tinte metallizzate, 2 tinte unite e le vernici BMW Frozen Portimao Blue metallizzato e Frozen Pure Grey metallizzato. Per tutte le BMW Serie 2 Coupè M Sport sono previsti cerchi in lega leggera M a due razze da 18” con finitura bicolore.

Grandi novità anche negli interni dove la digitalizzazione delle dotazioni di bordo prevede un display da 12.3” per l’infotainment e un Control Display da 14.9”. Questa soluzione ha ridotto al minimo il numero di pulsanti fisici essendo il controllo dell’auto votato alla digitalizzazione grazie alla piattaforma BMW iDrive con QuickSelect sviluppato sul BMW Operating System 8.5. di serie con il nuovo allestimento troviamo il volante in pelle, i sedili M Performtex neri con cinture di sicurezza M e la presenza del velluto per i rivestimenti. Una scelta che aumenta l’eleganza e il comfort tattile, ma riduce anche il peso e contribuisce alla sostenibilità del processo di produzione.

In termini di motorizzazioni la BMW Serie 2 Coupè M Sport prevede la versione con motore 3 litri a 6 cilindri da 374 CV, il 2 litri a 4 cilindri a benzina (disponibile nelle varianti 218i da 156 CV, 220i da 184 CV e 230i da 245 CV) e la versione a gasolio mild hybrid con motore 2 litri a 4 cilindri da 190 CV. Tutte le motorizzazioni prevedono un cambio automatico Steptronic a 8 rapporti e per il pack M Sport sono previste anche le sospensioni specifiche M Sport.