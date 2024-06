Nuova MINI Cooper 5 porte: un fenomeno per il suo segmento

Pochi mesi fa è stata lanciata la nuova MINI Cooper 3 porte; ora è arrivato il momento della nuova versione 5 porte. Una versione che mantiene il tipico stile di guida del marchio britannico e tutti gli altri tratti distintivi del brand per un’auto che MINI non esita a definire un “fenomeno eccezionale nel suo segmento”.

MINI Cooper 5 porte: design e caratteristiche

La MINI Cooper 5 porte misura 4036 mm di lunghezza, 1744 mm di larghezza e 1464 mm di altezza mantenendo quasi le medesime dimensioni della versione precedente. Questo conferma un tratto distintivo di MINI: ottenere il massimo dello spazio con un ingombro ridotto. Rimanendo in ambito di dimensioni è utile segnalare i 275 litri di capienza del bagagliaio che possono diventare 925 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Esteticamente il design della MINI Cooper 5 porte non prevede grandissime novità. Una piccola novità riguarda la griglia ottagonale che in questo caso integrano prese d’aria un po’ più grandi (per via del motore endotermico). Restano invariati invece i fari a LED con la tipica forma circolare così come le proporzioni con i caratteristici sbalzi corti proseguono lo stile MINI.

Saranno ben 11 le colorazioni disponibili per la carrozzeria mentre per il tetto sono disponibili tre colorazioni a contrasto. Quattro gli allestimenti esterni disponibili per personalizzare la vettura: Essential Trim (che esalta l’aspetto minimalista), Classic Trim (per un look espressivo), Favoured Trim (con elementi rifiniti in Vibran Silver per esaltare l’individualità della MINI Cooper) e JCW (per uno stile sportivo). I pneumatici della MINI Cooper 5 porte sono più grandi rispetto al modello precedente potendo contare su cerchi aerodinamici da 16” e 18”.

Qualche novità anche per gli interni. L’abitacolo è nel tradizionale stile minimalista con la plancia che è sormontata dal display circolare OLED da 9.4” tramite il quale monitorare le info sullo stato della vettura e gestire tutte le funzionalità grazie al sistema infotainment MINI Operating System 9. Il controllo del sistema è affidato anche all’assistente vocale (attivabile tramite il tasto sul volante o il comando “Hey MINI”). È possibile usufruire anche della funzione MINI Digital Key Plus con la quale utilizzare lo smartphone come chiave dell’automobile.

Le vere novità per certi aspetti riguardano il motore. La nuova MINI Cooper 5 porte, infatti, non prevede motorizzazioni elettriche ma solo a benzina. C’è una versione base con motore tre cilindri di 1.5 litri da 156 CV (115 kW) e 230 Nm di coppia. Questa versione, MINI Cooper C, consente di ottenere una velocità massima di 225 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 8 secondi. C’è poi la versione MINI Cooper S con un motore quattro cilindri da 2.0 litri che eroga 204 CV di potenza (150 kW) e 300 Nm di coppia per una velocità massima di 242 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 6.8 secondi.