A Shanghai 2025 Volkswagen fa il tris con tre concept car rivoluzionarie

Se pensavi che Volkswagen si limitasse a rifare il trucco ai suoi modelli storici, preparati a ricrederti. Il colosso tedesco ha annunciato che il prossimo Auto Shanghai 2025 sarà il palcoscenico perfetto per presentare tre nuove concept car, ognuna pensata per una delle sue joint venture cinesi. Rispettivamente, dunque, concept dedicati alle collaborazioni con FAW, SAIC e Anhui.

Tre visioni, tre filosofie, un unico obiettivo: tentare di dominare il mercato cinese con design e tecnologia d’avanguardia. Volkswagen, dunque, non sta solo esportando modelli in Cina, ma sta plasmando un’identità su misura per il mercato locale. Le tre joint venture interpreteranno infatti il nuovo DNA del brand.

Parlando di FAW-Volkswagen, questa punterà tutto su uno stile fresco e accogliente, con un design pensato per le famiglie e i giovani. Niente eccessi, solo linee moderne e funzionali. Relativamente a SAIC Volkswagen, invece, il brand metterà in scena l’eleganza premium, con linee raffinate e dettagli di lusso per chi non si accontenta mai. A chiudere il trittico tedesco, Volkswagen Anhui sarà la più audace del trio, con uno stile futuristico e rivoluzionario che spingerà i confini dell’innovazione.

In pratica, qualunque sia il tuo stile, Volkswagen ha un concept pronto a farti brillare gli occhi. Ma questa nuova direzione, va detto, non è certo nata ieri. Già nel 2024, la casa automobilistica aveva svelato la ID. CODE, una concept car che ha mostrato i tre pilastri del nuovo design: estetica sportiva, interni spaziosi e un cuore hi-tech con guida autonoma di livello 4 e assistente virtuale AI.

Con queste tre nuove concept, Volkswagen intende alzare ulteriormente l’asticella. Stefan Mecha, CEO di Volkswagen Passenger Cars in Cina, ha le idee chiare: “Il nostro nuovo DNA cinese combina design senza tempo, innovazione continua e qualità eccezionale con le tendenze più avanzate in estetica e tecnologia”. A questo punto, il marchio vuole dettare le regole del gioco, non seguirle. Shanghai 2025 potrebbe essere il punto di svolta per osservare quali possibili future mosse globali potranno arrivare dalla Casa tedesca.