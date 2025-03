Volkswagen Golf R in assetto rally, non può essere solo un esperimento

Il Nurburgring ha riaperto i battenti per la stagione 2025, e come da tradizione le case automobilistiche sono tornate a scatenarsi sull’Inferno Verde per testare prototipi, novità e future bombe su quattro ruote. Ma tra hypercar mimetizzate e muletti misteriosi, una Volkswagen Golf R sospettosamente “strana” ha catturato l’attenzione di tutti.

Il video, pubblicato dal canale YouTube State side supercars, riprende la vettura nel Ring. Cosa c’è di scioccante? Questa Golf R sembra pronta per un rally piuttosto che per una pista. Carrozzeria bianca senza alcuna camuffatura, parafanghi neri “rude look”, altezza da terra inspiegabilmente rialzata e bocchettone del carburante che spunta in modo bizzarro dalla carrozzeria.

Volkswagen ci sta forse preparando una Golf R in versione Dakar, stile Porsche 911 Dakar o Lamborghini Huracán Sterrato? Sulla carta, non è un’ipotesi così assurda. Le auto rialzate in stile “Safari” stanno vivendo un momento di gloria e una Golf R pronta per lo sterrato potrebbe essere un colpo di scena geniale.

Ovviamente, la realtà potrebbe essere meno entusiasmante. Questa Golf potrebbe essere semplicemente un banco di prova per sospensioni, trasmissioni o componenti del telaio. O magari non c’entra nemmeno Volkswagen. Al Nurburgring fornitori esterni testano pezzi su prototipi mascherati, e questa Golf potrebbe essere solo un Frankenstein automobilistico assemblato per scopi ignoti.

Un’altra teoria interessante potrebbe vedere Volkswagen testare una nuova piattaforma sotto le sembianze di una vecchia Golf R. E succede più spesso di quanto si pensi. Rolls-Royce usò una Phantom per sviluppare il Cullinan, il suo SUV di lusso. Potremmo persino trovarci davanti all’anticipazione di una futura hot hatch ibrida o elettrica.

Intanto Volkswagen tace. La casa tedesca non ha confermato né smentito nulla, quindi per ora possiamo solo divertirci a fantasticare. Una Golf R rialzata da rally non poteva che stuzzicare l’attenzione di paparazzi, con annesso seguito affollato sul web.