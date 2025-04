L’ultima Golf GTI manuale è stata venduta, Volkswagen è sembrata indifferente

E così la Volkswagen Golf GTI con cambio manuale è ufficialmente storia. Nessuna celebrazione, nessuna fanfara, niente lacrime versate in diretta TV. Solo un ultimo esemplare venduto, come se fosse una Golf qualsiasi.

Per molti la trasmissione potrebbe essere non un elemento di cui tenere troppo conto per scegliere un modello. Per tanti altri, però, il cambio manuale è una vera e propria religione. Se parliamo del marchio tedesco e di una GTI, tutto quanto acquista (almeno in teoria) un significato speciale. Ma Volkswagen non sembra aver subito una grossa perdita dopo la vendita del “fatale” esemplare della Golf.

A confermare la notizia è stata Volkswagen stessa. Il fortunato acquirente è Jamie Orr, un fan sfegatato del marchio, che ha documentato il tutto su TikTok. E no, non era un ordine speciale Oltreoceano: l’auto è semplicemente comparsa in una concessionaria del Montana, pronta a essere venduta al primo che passava.

Quando l’acquirente ha scoperto della GTI, non ci ha pensato due volte. L’uomo ha viaggiato per oltre 3 mila chilometri dalla Pennsylvania per accaparrarsela. E per rendere il tutto ancora più assurdo, non l’ha nemmeno guidata fino a casa. L’uomo, a quanto pare, ha invece usato una Volkswagen Atlas con livrea Harlequin (sì, tipo la Polo multicolore del ‘95), perché quelle emozioni forti non potevano essere trattenute durante tutto un lungo viaggio di ritorno.

L’ultima Golf GTI nera di cui parliamo è una edizione speciale che era stata creata appositamente per salutare il cambio manuale. Look aggressivo con tetto, specchietti e sedili neri, inserti scozzesi a quadri e, sotto il cofano, il solito motore quattro cilindri turbo EA888 da 241 CV e 273 lb-ft di coppia.

Per tutti i puristi della guida vecchia scuola, è il momento di versare una lacrima: d’ora in poi, la Golf GTI sarà disponibile solo con cambio DSG a sette marce. E non finisce qui: anche la Golf R ha detto addio al terzo pedale nel modello 2025. In due parole, americane anche loro: game over.