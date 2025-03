Il Maggiolino sta per tornare? Volkswagen valuta il grande ritorno

Il Gruppo Volkswagen, dopo le difficoltà riscontrate negli ultimi tempi, sta cercando di risollevare la situazione. Lo sta facendo con Audi, che sta pensando al ritorno dell’iconica TT e R8, ma sembra che lo farà anche il marchio Volkswagen. Nello specifico, si parla del possibile ritorno del Maggiolino. Si tratta di un modello leggendario che nel corso degli anni ha conquistato milioni di automobilisti.

Volkswagen riporterà sul mercato il mitico Maggiolino? Ecco come potrebbe essere

Il Maggiolino tornerebbe ovviamente in versione 100% elettrica, ma nonostante ciò potrebbe catturare l’interesse di molti automobilisti. Sia in Europa che negli Stati Uniti questo modello ha riscosso enorme successo, motivo per cui si tratterebbe di un investimento sensato, anche se al momento difficile.

Un restyling in chiave moderna potrebbe far di sicuro piacere agli automobilisti, anche se la questione elettrico fa storcere il naso. La tecnologia è già disponibile grazie alla piattaforma della futura ID.2, che potrebbe servire come base per questo grande ritorno.

Tuttavia, Volkswagen si ritrova ad affrontare sfide molto complicate. L’azienda sta riducendo i costi e snellendo le operazioni, rendendo difficile giustificare gli investimenti per un modello di nicchia che richiede una carrozzeria ben specifica. Inoltre, in Cina, mercato chiave per Volkswagen, il Maggiolino non ha lo stesso valore culturale che ha in Occidente, limitando il suo potenziale commerciale globale. Negli ultimi tempi, infatti, sempre più case automobilistiche stanno realizzando veicoli che siano adatti per i mercati globali, con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione.

Parallelamente, Volkswagen sta sviluppando nuove tecnologie elettriche con Scout Motors, concentrandosi sui veicoli fuoristrada dedicati principalmente al mercato americano. Questa piattaforma promette prestazioni off-road comparabili a quelle della Jeep Wrangler e del Land Rover Defender, con un lancio previsto nel 2027.