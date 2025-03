Volkswagen punta al segmento off-road con un SUV 4×4 su piattaforma Scout

Il Gruppo Volkswagen sta riconsiderando i suoi progetti nel settore dei fuoristrada elettrici, puntando sulla piattaforma sviluppata da Scout Motors. Questa azienda americana, acquisita da Volkswagen nel 2022, riprende il nome dei leggendari fuoristrada Scout che negli anni ’60 e ’70 competevano con le Jeep. Scout Motors sta sviluppando due veicoli elettrici, un SUV chiamato Traveler e un pick-up denominato Terra, costruiti su un robusto telaio a longheroni per garantire ottime prestazioni fuoristrada. Il marchio tedesco, grazie alla piattaforma del brand americano, sta pensando di lanciare un nuovo SUV elettrico 4×4.

Volkswagen pensa ad un SUV elettrico 4×4 su piattaforma Scout

Sebbene completamente controllata da Volkswagen, Scout Motors opera in modo indipendente, con una flessibilità di una start-up. I veicoli in sviluppo saranno disponibili sia in versione 100% elettrica che con range extender, una tecnologia che sembra prendere sempre più piede negli ultimi mesi, e utilizzeranno un software creato in collaborazione con Rivian. La produzione inizierà nel nuovo stabilimento in Georgia, con lancio previsto tra il 2027 e 2028.

Il responsabile tecnico di Scout, Burkhard Huhnke, considera questo progetto un’opportunità unica per Volkswagen: “Nel gruppo non esiste nulla di simile. Stiamo partendo da zero”, ha spiegato ad Autocar.

Volkswagen potrebbe utilizzare questa piattaforma per altri modelli dopo il 2030, riprendendo l’idea dell‘ID Ruggdzz, un progetto di un SUV elettrico pensato per competere con il Defender ma abbandonato nel 2023.

Anche Audi potrebbe beneficiare di questa tecnologia per un proprio fuoristrada elettrico, considerando che lo stabilimento in Georgia è stato progettato per produrre modelli destinati a diversi marchi del gruppo. Il Gruppo Volkswagen, che di recente ha dichiarato di non credere nell’idrogeno, potrebbe infatti utilizzare questo stabilimento per “aggirare” i dazi di Donald Trump per le auto prodotte al di fuori degli Stati Uniti.