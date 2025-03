Volkswagen Tayron debutta in Italia: porte aperte tutto il weekend per il nuovo SUV

Le concessionarie Volkswagen in Italia si preparano ad accogliere gli appassionati nel weekend del 22 e 23 marzo, aprendo le porte per il debutto ufficiale della nuova Tayron. Sarà dunque possibile vedere l’inedito SUV di grandi dimensioni, disponibile in versione a cinque o sette posti, che si posiziona strategicamente tra la più compatta Tiguan e la lussuosa Touareg.

La nuova Volkswagen Tayron offre un’ampia gamma di propulsori, progettati per soddisfare diverse esigenze di guida e garantire efficienza e prestazioni elevate. Le opzioni disponibili includono: motore turbo benzina mild hybrid a 48V eTSI da 150 CV, due versioni ibride plug-in (eHybrid) da 204 CV e 272 CV (200 kW) e due motori turbodiesel TDI da 150 CV e 193 CV. Tutte le motorizzazioni sono abbinate di serie a un cambio automatico DSG a doppia frizione, per cambi di marcia rapidi e fluidi.

Le varianti plug-in hybrid si distinguono per l’eccezionale autonomia in modalità elettrica. Grazie alla batteria da 19,7 kWh, possono percorrere fino a 121 km in ciclo WLTP. Inoltre, il sistema di ricarica supporta fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 50 kW nelle stazioni di ricarica rapida, riducendo sensibilmente i tempi di attesa.

Per chi preferisce il diesel, la Tayron offre due opzioni. La versione da 150 CV è dotata di trazione anteriore, mentre il modello più potente da 193 CV include la sofisticata trazione integrale 4MOTION. Quest’ultima è progettata per gestire carichi rimorchiabili fino a 2.500 kg.

Con una lunghezza di circa 4,8 metri, la Volkswagen Tayron si distingue per il suo design muscoloso e moderno, tipico dei SUV di fascia alta. Nella parte anteriore, i fari full LED e il logo Volkswagen illuminato creano una firma luminosa inconfondibile, un dettaglio ripreso anche nel posteriore con un’elegante traversa a LED a tutta larghezza.

Gli interni combinano tecnologia e comfort, con finiture di alta qualità come ArtVelours Eco (corrispondente a microfibra) e autentico legno a poro aperto. Inoltre, a seconda della versione, è possibile scegliere inserti decorativi retroilluminati che donano un tocco esclusivo all’abitacolo.

La Volkswagen Tayron arriva nel nostro Paese con una gamma articolata in cinque allestimenti, pensati per soddisfare ogni esigenza. Sono disponibili quindi Life e Edition Plus, con un prezzo competitivo, la Elegance, per finiture raffinate e dettagli premium e infine R-Line e R-Line Plus per il massimo della sportività. Il prezzo di partenza per la nuova Tayron è di 45.900 euro, con un’offerta di serie già completa e configurazioni che si adattano a ogni stile di guida.