Fiat firma una partnership con il marchio italiano di caffè illy in Brasile

Fiat sta iniziando un nuovo capitolo della sua storia. L’idea è principalmente quella di garantire un’esperienza migliore per il cliente non solo alla guida di un’auto, ma anche al momento della scelta, dell’acquisto e dell’assistenza post vendita. L’italianità ha una forte presenza in questa nuova fase del marchio e uno dei modi per manifestare ciò in Brasile è attraverso la partnership tra Fiat e illycaffè, leader globale nel settore dell’alta qualità e del caffè coltivato in modo sostenibile, fondato in Italia oltre 80 anni fa.

“Il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza complessiva del cliente nel punto vendita. Pertanto, sfruttiamo la sinergia tra le passioni comuni di brasiliani e italiani per auto e caffè. Uniamo i nostri marchi con la stessa origine in una partnership senza precedenti, che si materializza nella rete di rivenditori. Siamo sicuri che questa iniziativa sorprenderà i nostri clienti, che rimarranno incantati dal design italiano delle nostre auto, con la cura che offriamo nel servizio e, naturalmente, con il caffè super esclusivo che verrà offerto a ciascuno di loro ”, commenta Herlander Zola, direttore del marchio Fiat per l’America Latina e direttore commerciale della Fiat in Brasile.

Dall’inizio della partnership, recentemente firmata, ogni concessionario che dispiega la nuova identità visiva può anche avere una caffetteria illy accanto a uno spazio di coworking. Ciò consentirà al cliente di utilizzare l’unità per ricercare, acquistare e riparare la propria auto e il posto di lavoro godendosi un caffè espresso. Questo accade già nella concessionaria del gruppo SIM, Valinhos (SP), prima con la nuova identità visiva della Fiat.

“Questa partnership arriva al momento giusto per noi. Dopo 10 anni di sviluppo del mercato nelle grandi città, ora vogliamo aumentare la nostra capillarità e raggiungere città lontane dalle grandi città. Questo accordo con Fiat, che ha oltre 500 concessionari in tutto il paese, potrebbe sicuramente aiutarci a cambiare i percorsi del nostro marchio qui “, afferma Frederico Canepa, CEO di Illy in Brasile. “Le nostre somiglianze vanno oltre l’origine. Illycaffè ha una tradizione di innovazione nel mercato, così come la classica ma all’avanguardia Fiat. Scommettiamo molto su questa partnership “, aggiunge.