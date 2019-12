FCA: la fusione con PSA potrebbe portare alla nascita di un pick-up Ram di medie dimensioni

La fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA potrebbe fornire una piattaforma per creare un nuovo pick-up Ram di medie dimensioni. Tale possibilità è arrivata nel momento in cui i due gruppi automobilistici hanno annunciato la firma dell’accordo che crea una società da 50 miliardi di dollari e la quarta casa automobilistica più grande al mondo in termini di volume di vendite.

Durante la firma, il CEO di Fiat Chrysler Mike Manley ha affermato: “Una parte del mercato in cui Ram ha perso un prodotto da molto tempo è quella dei pick-up di medie dimensioni. C’è una favolosa opportunità, credo, nella fusione fra PSA e FCA“.

FCA: il successore spirituale del Dakota potrebbe arrivare presto

L’unione fornirebbe al gruppo italo-americano la possibilità di espandersi ulteriormente negli Stati Uniti, dando meno spazio ai pick-up di grandi dimensioni. Il mercato dei modelli mid-size sta crescendo sempre di più negli USA.

Basti pensare che a novembre 2019, questo segmento occupava una quota di mercato fino al 3,7% rispetto all’1,5% registrato nel 2014, secondo Edmunds. Karl Brauer, editore esecutivo di Cox Automotive Inc, ha affermato: “I pick-up di medie dimensioni sono estremamente popolari a livello globale“.

Ram ha portato sul mercato il suo ultimo pick-up di medie dimensioni, il Dakota, nel 2011. Quest’anno, invece, Jeep ha lanciato il Gladiator. Mike Manley ha affermato a maggio che c’è una parte del mercato dei pick-up di medie dimensioni non ancora sfruttata da Ram.

Sempre a maggio, il CEO di FCA ha rivelato che il gruppo sta lavorando sullo sviluppo di un pick-up mid-size poiché è un pezzo importante del portfolio e della crescita del marchio americano. Con la fusione con PSA, Fiat Chrysler Automobiles potrebbe aver trovato un nuovo pezzo per continuare il suo progetto.