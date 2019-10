Jeep Wrangler 2020: il motore EcoDiesel V6 da 3 litri potrebbe costare 4000 dollari

JLWranglerForums ha rivelato nelle scorse ore il prezzo necessario per aggiungere il nuovo motore EcoDiesel V6 da 3 litri alla Jeep Wrangler 2020.

In particolare, secondo gli utenti del forum, il propulsore a gasolio di terza generazione, prodotto da Fiat Chrysler Automobiles qui in Italia, richiederebbe 4000 dollari per aggiungerlo al fuoristrada. Parliamo di 995 dollari in meno rispetto all’opzione disponibile per il Ram 1500 2020.

Nuovo Jeep Wrangler: svelato in anteprima il possibile prezzo del motore EcoDiesel di terza generazione

L’aggiunta dell’EcoDiesel, inoltre, richiederebbe l’abbinamento del più potente cambio automatico 8HP75 a 8 velocità il quale aggiunge altri 2000 dollari. Questo perché il propulsore diesel non verrà offerto con la trasmissione manuale a 6 marce di Jeep. Tale cifra, però, permette al Pentastar V6 da 3.6 litri con cambio automatico di essere più economico dell’EcoDiesel V6 da 3 litri di circa 3250 dollari, a seconda dell’allestimento scelto.

Oltre a questo, vi ricordiamo che la casa automobilistica americana ha rielaborato i prezzi del powertrain a 4 cilindri da 2 litri che lo rendono più attraente su alcune versioni del 4×4. Come dimostrato da un membro del JLWranglerForums, l’opzione diesel permetterà alla nuova Jeep Wrangler di andare verso i 60.000 dollari.

Ricapitolando, la nuova generazione del motore EcoDiesel V6 da 3 litri sviluppa una potenza di 260 CV e 600 nm di coppia massima. Il veicolo mette a disposizione un serbatoio di carburante da 70 litri. Parliamo di circa 2 litri in più di quello della Jeep Wrangler a due porte con propulsore a benzina ma circa 13,25 litri in meno della versione a quattro porte sempre con motore a benzina.

Proprio questo problema ha portato il brand di FCA a non offrire una versione diesel a due porte. Le dimensioni del serbatoio sono ridotte rispetto alle varianti a quattro porte benzina a causa del serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid).

In merito a ciò, un portavoce di Jeep ha rivelato a Trucks.com che “l’aggiunta del motore diesel e del serbatoio DEF al modello a due porte avrebbe permesso di implementare un serbatoio del carburante troppo piccolo per soddisfare appieno le esigenze dei clienti“.