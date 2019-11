Jeep Wrangler EcoDiesel: massima efficienza del carburante e prestazioni migliori

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato nelle scorse ore l’introduzione del nuovo Jeep Wrangler EcoDiesel. Le attese di risparmio di carburante forniranno la gamma di guida più alta mai raggiunta dal serbatoio di carburante di Wrangler. I modelli Wrangler a quattro porte offriranno il nuovo motore EcoDiesel V-6 da 3,0 litri, valutato a 260 cavalli, con lo standard tecnologico ESS (Stop-Start-Engine). Per gestire carichi di coppia maggiori, l’EcoDiesel V-6 si collega a un cambio automatico a otto velocità TorqueFlite 8HP75 recentemente aggiunto, calibrato per i bassi regimi e i rigori su strada e fuoristrada del servizio Jeep Wrangler.

Esistono più di 40 mappe dei turni individuali per ottimizzare i punti di cambiata in termini di risparmio di carburante, prestazioni e capacità 4 × 4. “Una delle domande più comuni che i consumatori ci hanno posto negli ultimi anni è stata: ‘Arriverà in gamma un Jeep Wrangler diesel?’, E sono lieto di rispondere con un clamoroso ‘Sì!'”, Ha detto. Jim Morrison, capo del marchio Jeep – Nord America. “Di recente ho guidato la nuova Jeep Wrangler EcoDiesel sulla Rubicon Trail e posso senza dubbio attestare la sua incredibile capacità fuoristrada.

La combinazione di questa ineguagliabile capacità off-road con le prestazioni su strada del veicolo, il miglior consumo di carburante di Wrangler e l’incredibile autonomia di guida sottolineano il fatto che i nostri clienti sapevano esattamente cosa stavano chiedendo. ” Tutti i modelli Jeep Wrangler Ecodiesel – Sport, Sahara e Rubicon – sono dotati di assali anteriori e posteriori Dana 44 di terza generazione per impieghi gravosi. Inoltre, tutti i modelli Wrangler EcoDiesel presentano un rapporto assiale 3,73. La Jeep Wrangler EcoDiesel 2020 sarà in vendita nel quarto trimestre del 2019.