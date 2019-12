Jeep Wrangler 2020 ottiene 3 stelle dall’ANCAP

La scarsa valutazione di 1 stella data dall’ANCAP alla Jeep Wrangler di precedente generazione è stata rivista e portata a 3 stelle per il model year 2020 grazie all’aggiunta di alcuni sistemi di sicurezza attiva, anche se permangono le carenze strutturali che hanno impedito di ottenere 5 stelle.

L’iconico fuoristrada della casa automobilistica americana propone di serie la frenata di emergenza autonoma che frena automaticamente se rileva un pericolo di incidente. Oltre a questo, è presente il monitoraggio dei punti ciechi.

Jeep Wrangler 2020: il fuoristrada continua ad avere problemi strutturali

Nonostante queste aggiunte offerte di serie su tutti i modelli, l’ANCAP sostiene che la Jeep Wrangler 2020 non è riuscita a conservare la sua integrità strutturale nella prova frontale. In particolare, il cofano motore non ha fornito un’adeguata protezione alla testa del pedone, colpito su gran parte del suo corpo.

James Goodwin, amministratore delegato dell’Australasian New Car Assessment Program (ANCAP), ha dichiarato: “I consumatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che le carenze strutturali riscontrate con il modello originariamente testato (es. montante anteriore e movimento eccessivo del pedale) non sono stati risolti e quindi rimangono un rischio per gli occupanti“.

L’ANCAP ha riportato anche che il sistema AEB della Jeep Wrangler 2020 non dispone del rilevamento di pedoni e ciclisti. L’unica categoria in cui il 4×4 del marchio di FCA ha ricevuto 5 stelle è la protezione per i bambini in cui ha ottenuto un punteggio dell’80%.

Quando a maggio la Wrangler 2019 ha ottenuto 1 stella nei vari test condotti dall’ente australiano, Goodwin ha affermato che le prestazioni strutturali della vettura sono abbastanza scarse. Egli sostiene che è davvero un peccato che il veicolo non sia stato migliorato in una generazione.

Jeep disse ai consumatori australiani che avrebbe apportato miglioramenti e che il model year 2020 sarebbe stato migliore del modello europeo testato l’anno scorso. Tuttavia, i test effettuati dall’ANCAP hanno dimostrato soltanto un piccolo miglioramento grazie all’aggiunta dei sistemi di sicurezza attiva.