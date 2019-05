Jeep Wrangler ottiene 1 stella dall’ANCAP

La sola stella ottenuto dalla Jeep Wrangler dall’Euro NCAP alla fine del 2018 è stata confermata dall’ANCAP (Australasian New Car Assessment Program), nonostante le informazioni riportate negli scorsi mesi circa l’arrivo in Australia di versioni con miglioramenti del lato sicurezza.

L’iconico fuoristrada del marchio americano di FCA ha ottenuto un punteggio del 50% per quanto riguarda la protezione dei passeggeri adulti, del 49% per la protezione degli utenti presenti in strada (pedoni e ciclisti) e del 32% per le varie tecnologie di assistenza alla guida e alla sicurezza. Inoltre, la Jeep Wrangler ha conquistato l’80% per quanto concerne la protezione dei bambini a bordo.

Jeep Wrangler: l’ente australiano conferma il risultato dato dall’Euro NCAP lo scorso anno

Sui 236 modelli venduti nel mercato australiano e testati dall’ANCAP, soltanto la Wrangler ha ottenuto 1 stella. Inoltre, tale risultato posiziona il 4×4 allo stesso livello di alcuni veicoli usciti ormai di produzione come il prototipo Jumbuck o il furgone Mitsubishi Express.

Il risultato negativo arriva nonostante l’equipaggiamento di serie proposto dalla Jeep Wrangler che include airbag laterali e combinati che proteggono sia il petto che la testa degli occupanti dei sedili anteriori, sebbene gli airbag laterali per la testa non siano offerti per i sedili posteriori.

Nello specifico, l’ANCAP ha testato la versione diesel a 4 porte ma riporta che i modelli a 2 porte e con motore benzina non dovrebbero essere significativamente diversi. La cosa più strana in tutto questo è che la Jeep Wrangler di precedente generazione ha ottenuto 4 stelle nei vari test effettuati sempre dall’ANCAP ma nel 2012.

Bisogna, però, tenere in considerazione che le prove diventano sempre più severe col passare degli anni. Quindi, magari il model year 2019 avrebbe potuto conquistare un ottimo risultato 7 anni fa.