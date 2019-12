Alfa Romeo Giulia ETCR Romeo Ferraris: nuova ipotesi realizzata da LP Design

Sono molti i fan del Biscione a voler vedere in pista una versione da corsa della prestante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con il suo potente motore V6 biturbo da 2.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima.

Fortunatamente, qualche giorno fa è arrivata notizia che proprio la Giulia Quadrifoglio prenderà parte al nuovo campionato ETCR grazie a Romeo Ferraris. Questa competizione è riservata alle vetture da turismo che avranno sotto il cofano lo stesso motore elettrico e le stesse batterie.

Alfa Romeo Giulia ETCR: l’evoluzione del nuovo progetto di Romeo Ferraris secondo LP Design

Un primo sguardo al risultato finale c’è stato dato qualche giorno fa dallo stesso Romeo Ferraris attraverso alcune immagini digitali. Queste ultime hanno evidenziato le modifiche adottate alla carrozzeria della Giulia Quadrifoglio fra cui l’implementazione di una livrea da racing bianca specifica abbinata a delle grafiche verde e rosse e la presenza di un grosso alettone in fibra di carbonio disposto sul retro della vettura.

Assieme alle immagini digitali fornite da Romeo Ferraris, il noto designer italiano LP Design ha deciso di creare un nuovo progetto molto interessante che fonde l’Alfa Romeo Giulia ETCR di Romeo Ferraris e la Giulia Sport Tourer GTAC immaginata proprio da lui e condivisa in rete qualche giorno fa. Secondo quanto affermato da LP Design, questo concept prende il meglio da entrambe le auto appena citate.

Dopo aver partecipato a una serie di competizioni internazionali con la sua Giulietta TCR, Romeo Ferraris ha scelto l’Alfa Romeo Giulia come punto di partenza per il nuovo progetto che vede una sportiva completamente elettrica da sfruttare per il campionato ETCR, il primo dedicato alle auto elettriche appartenenti alla categoria turismo.

La competizione partirà nel corso del 2020 con quattro gare. La prima si terrà in Europa la prossima estate e proseguirà in autunno con altri tre appuntamenti al di fuori dei confini europei. Nel 2021, invece, è prevista un’espansione della competizione che mira a seguire quanto fatto fino ad ora dalla Formula E.

Romeo Ferraris con la sua nuova Alfa Romeo Giulia ETCR sarà il primo team privato a partecipare nella competizione. Da sottolineare che la casa automobilistica di Arese non è stata coinvolta in alcun modo in questo progetto poiché sia la progettazione che lo sviluppo dell’auto elettrica sono stati gestiti direttamente da Romeo Ferraris.