Alfa Romeo GTV: la coupé sportiva protagonista in un nuovo progetto

Oltre alla Giulia Sport Tourer GATC, LP Design ha realizzato un altro interessante progetto, condiviso nelle scorse ore su Facebook, che riguarda questa volta l’Alfa Romeo GTV.

Molti fan del Biscione non si sono ancora rassegnati all’idea di non vedere più la nuova generazione della Gran Turismo Veloce e perciò continuano a sperare nell’arrivo. Come ben sapete, però, la casa automobilistica di Arese ha rivisto i suoi piani di lancio futuri che prevedeva l’arrivo di nuove auto sportive fino al 2022.

Alfa Romeo GTV: LP Design ipotizza la nuova coupé sportiva in un nuovo progetto digitale

Per fortuna, nessuno vieta i designer di proporre dei progetti digitali come questo realizzato da LP Design e speriamo che la fusione con PSA permetterà di far ritornare le possibilità di lancio della vettura.

Detto ciò, le forme sportive della nuova Alfa Romeo GTV presente nel render sono state prese chiaramente dalla Giulia, anche se comunque il design è parecchio diverso. La parte frontale è caratterizzata da un’ampia griglia con due prese d’aria poste ai lati su cui spicca l’iconico triangolo con il logo Alfa Romeo impresso.

Accanto, invece, ci sono due sottili fari a LED oscurati con una firma molto particolare mentre poco più sopra spicca il cofano motore con varie nervature. Sul retro è possibile scorgere la coda tagliata mentre le fiancate presentano delle linee ben marcate che rendono la carrozzeria parecchio dinamica.

Non mancano neanche i passaruota allargati e le minigonne laterali. Da notare la presenza di due prese d’aria su entrambi i lati e un set di cerchi in lega presi in prestito da Giulia e Stelvio.

Vi ricordiamo che la recenti indiscrezioni hanno rivelato che l’Alfa Romeo GTV, se ovviamente arriverà, potrebbe portare con sé un gruppo propulsore in grado di offrire una potenza complessiva oltre i 600 CV.

Questo dovrebbe essere composto da un powertrain V6 da 2.9 litri utilizzato già su Giulia e Stelvio Quadrifoglio in cui è in grado di erogare una potenza di 510 CV e 600 nm. Accanto al motore endotermico ci sarà un’unità elettrica, inserita tra il propulsore ICE e la trasmissione.