Dodge Charger GT AWD 2020: annunciata l’edizione con trazione integrale

Dodge ha annunciato nelle scorse ore la nuova Dodge Charger GT AWD che combina le caratteristiche dell’unica muscle car a quattro porte venduta in America con la trazione integrale adatta per qualsiasi condizione climatica. Questo nuovo modello, secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, riesce a garantire una maggiore sicurezza di guida in tutte le stagioni.

Per la prima volta, la Dodge Charger GT AWD 2020 riprende l’esterno e le caratteristiche estreme della Charger (es. spoiler, sedili imbottiti, volante performance con paddle, cofano performance ecc.) e li unisce alla trazione integrale.

Nuova Dodge Charger GT AWD: la berlina muscolosa ottiene la trazione integrale

Tim Kuniskis, Global Head of Alfa Romeo e Head of Passenger Cars Dodge, SRT, Chrysler e Fiat di FCA Nord America, ha detto: “La maggior parte delle persone pensa alle Charger e Challenger come muscle car ad alte prestazioni. Chiaramente lo sono ma possono anche essere auto con prestazioni AWD adatte alle quattro stagioni. Solo Dodge offre veicoli che combinano praticità e sicurezza di guida per qualsiasi condizione meteorologica senza sacrificare le caratteristiche di una muscle car“.

In base a quanto dichiarato dal brand di FCA, i motivi principali per acquistare una Dodge Charger sono il design esterno, il divertimento alla guida, la potenza e l’accelerazione. La nuova edizione GT AWD offre tutto questo ma aggiunge la trazione integrale, per un prezzo di partenza di 34.995 dollari (circa 31.318 euro). I primi ordini inizieranno a gennaio mentre i veicoli dovrebbero arrivare nelle concessionarie Dodge/SRT nel primo trimestre del 2020.

Sotto il cofano della Dodge Charger GT AWD 2020 troviamo il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa una potenza di 300 CV a 6350 giri/min e 358 nm di coppia massima a 4800 giri/min. Accanto al propulsore, oltre alla trazione integrale, è presente la trasmissione automatica TorqueFlite a 8 velocità.

Oltre all’esclusivo sistema di trazione integrale, la berlina muscolosa a quattro porte dispone dell’inconfondibile look prestazionale e aggressivo della Charger e varie caratteristiche come volante performance con paddle, sistema di infotainment UConnect con display touch da 8.4 pollici, sedili performance con rivestimento in tessuto Houndstooth, quadro strumenti Dark Dub Plate e molto altro ancora.

Infine, la vettura viene fornita con pneumatici all-season P235/55R19 BSW abbinati a cerchi in alluminio da 19″ in Satin Carbon o Black Noise (optional).