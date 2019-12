Fiat non dovrebbe rinnovare la sua sponsorizzazione con il Cruzeiro

Ben 700 milioni di dollari di debito, arretrati, indagini penali riguardanti il presidente e il vice presidente di club, giocatori ceduti e retrocessione dal campionato brasiliano per la prima volta nella sua storia. Il 2019 è stato l’anno nero del Cruzeiro. E con tutto quello che è accaduto, le sue sponsorizzazioni sono compromesse. La Fiat è uno dei marchi più presenti nel calcio brasiliano. La sponsorizzazione dei club di Minas Gerais sono una tradizione per via della presenza della fabbrica di Betim, nella regione metropolitana di Belo Horizonte, dove la principale casa automobilistica italiana opera dal 1976.

Le partnership di maggior successo della casa automobilistica è stata proprio quella con il Cruzeiro. Nelle diverse volte in cui è stata stampata la maglia blu, la più eclatante è stata nel 2003, quando la squadra ha vinto il campionato Mineiro, la Coppa del Brasile e il campionato brasiliano, con la firma della Fiat Stilo sul davanti della maglia. Auto come Brava, Palio, Marea e Doblò hanno già occupato uno spazio nella maglia della squadra brasiliana negli anni passati. Nel marzo di quest’anno, a Betim fabbrica , il presidente della Fiat Chrysler Automobiles (FCA) per l’America Latina , Antonio Filosa e il Commerciale e Marketing Cruise, Rene Salviano hanno firmato un contratto valido per il 2019.

Fiat Cronos è stato il modello scelto per la maglia delle tre squadre. Ma il 2019 è stato disastroso per il Cruzeiro, mettendo a rischio un possibile rinnovo del marchio italiano. Quando Palmeiras è stato retrocesso nel campionato brasiliano nel 2012, ha anche vissuto una situazione delicata con lo sponsor. All’epoca, Kia Motors che era lo sponsor principale del team decise di non rinnovare il contratto per la Serie B, rinnovato solo per la disputa del campionato Paulista.

Quell’anno, le presenze televisive diminuirono drasticamente a causa della seconda divisione e questo fu uno dei cardini del mancato rinnovo di Kia con Palmeiras. Autoesporte ha contattato Fiat per scoprire se la casa automobilistica si rinnoverà con Cruzeiro dopo il downgrade. Tramite e-mail, il marchio ha risposto: “FCA sta valutando i risultati dell’iniziativa nel corso del 2019 per prendere una decisione in merito alla sponsorizzazione”.