Abarth diventa Official Vehicle Partner di Dubai Autodrome

National Auto, distributore esclusivo per i veicoli Fiat e Abarth a Dubai e negli Emirati del Nord, ha siglato un accordo con Dubai Autodrome, il primo complesso sportivo e di intrattenimento polivalente completamente integrato di Dubai, affinché il marchio italiano ad alte prestazioni Abarth diventi Official Vehicle Partner per il 2020.

Trasformare l’ordinario in qualcosa di straordinario per offrire i migliori prodotti nel segmento delle piccole auto sportive; questa è la missione di Abarth – il marchio con il badge Scorpion -, da sempre sinonimo di performance e iconico stile italiano. National Auto è la concessionaria di Abarth a Dubai e negli Emirati del Nord dal 2018 ed è completamente attrezzata per fornire ai propri clienti negli Emirati Arabi Uniti le edizioni limitate, i pacchetti su misura, i pezzi di ricambio e gli accessori per offrire la migliore esperienza Abarth. Questa partnership esclusiva è un altro importante tributo alla storia di Abarth e al 70 ° anniversario del marchio.

Fu nel 1949 che Carlo Abarth, dopo una carriera in moto e auto, fondò Abarth & C con Guido Scagliarini. Il primo veicolo prodotto fu la 204 A, basata sulla Fiat 1100. Immediatamente vinse il Campionato Sport 1100 e la Formula 2. Oltre alle corse, l’azienda iniziò a produrre kit di messa a punto che miglioravano le prestazioni, la potenza e la velocità dei veicoli standard.

Nel corso dei prossimi due decenni, le auto modificate dalle prestazioni di Carlo Abarth ottennero il successo in ogni competizione e stabilirono 10 record mondiali, 133 record internazionali, oltre 10.000 vittorie in pista e il marchio Abarth divenne sinonimo di sport, tuning e prestazioni.

L’unione di Abarth con la Fiat avvenne nel 1971, con l’acquisizione da parte di Fiat di Abarth & C SpA Di proprietà della Fiat, Abarth divenne il reparto corse del Gruppo Fiat e produsse alcune delle auto da corsa più leggendarie della storia, tra cui la Fiat 124 Abarth Rally, la 131 Abarth e la Ritmo Abarth.