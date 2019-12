Auto con cambio automatico apprezzate dal 57% degli automobilisti inglesi

Un’indagine condotta da un’associazione di consumatori britannica ha scoperto che negli ultimi cinque anni il cambio automatico su auto nuove e usate si è diffuso maggiormente rispetto al passato.

Si tratta di una caratteristica richiesta da oltre la metà degli automobilisti inglesi, esattamente del 57%. Basti pensare che nel giro di cinque anni il numero delle ricerche di vetture con trasmissione automatica è praticamente raddoppiato.

Auto con cambio automatico: uno studio conferma l’apprezzamento da parte degli automobilisti britannici

Lo studio condotto da The AA ha preso come base di partenza circa 20.000 automobilisti britannici per rilevare la popolarità del cambio automatico. L’indagine ha scoperto che le ricerche online in merito a questo tipo di trasmissione sono raddoppiate.

Il 57% degli automobilisti inglesi sostiene che è molto più comodo guidare un’auto dotata di cambio automatico, anche se nessuno fa riferimento alla possibilità di risparmiare carburante rispetto all’utilizzo di un cambio manuale.

Rispetto al 2014, in cui le ricerche online di auto con cambio automatico rappresentavano il 10%, nel 2018 la percentuale è passata al 19%. Secondo The AA, l’aumento della domanda sarebbe dovuto anche alla diffusione delle auto elettriche e ibride.

Parlando nello specifico delle città, Chelmsford, capoluogo della contea dell’Essex, è il paese britannico dove sono state vendute più vetture con cambio automatico. Infatti, il parco circolante presente in questa città è composto dal 61,4% di vetture con cambio automatico. Al secondo posto troviamo Londra con il 53,6% e York in terza posizione con il 42,1%.

Una piccola parte sostiene che un’auto con cambio automatico è più difficile da guidare

Lo stesso studio condotto dall’associazione britannica di consumatori rivela che il prezzo medio per poter aggiungere il cambio automatico è diminuito parecchio, passando a 1000 sterline su un’auto nuova e ovviamente inferiore se si sceglie l’usato.

Come detto ad inizio articolo, gli automobilisti inglesi preferiscono il cambio automatico perché è più comodo rispetto a quello manuale. Soltanto il 9% dei circa 20.000 automobilisti intervistati sostiene che un’auto con cambio automatico è più difficile da guidare.

Il 20% afferma che guidare un veicolo con cambio automatico è piacevole quanto una vettura con cambio manuale mentre il 32% pensa che quest’ultimo sia più divertente di quello automatico.

Infine, i risultati raccolti dall’indagine condotta da The AA dimostra che il cambio automatico rappresenta la migliore soluzione per guidare con meno stress nel traffico cittadino che solitamente è sempre parecchio congestionato.