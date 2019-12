Nuovo Jeep Renegade guadagna il punteggio Top Safety Pick 2019

Il Jeep Renegade 2020 ha ottenuto il massimo nel Top Safety Pick dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) in un test completo sulla sicurezza.

I voti ottenuti dal SUV si applicano alle versioni prodotte dopo settembre 2019, sia quelli equipaggiati con il sistema di frenata automatica di emergenza (noto come Forward Collision Warning-Plus) che con i fari a LED abbinati al controllo automatico opzionale degli abbaglianti. Queste sono solo due delle oltre 70 funzioni standard di sicurezza disponibili sul nuovo Jeep Renegade.

Jeep Renegade 2020: l’IIHS conduce un test completo della sicurezza sul crossover

Oltre a questo, il crossover compatto del marchio americano è il primo del suo segmento a proporre i sistemi Forward Collision Warning-Plus e LaneSanse Departure Warning-Plus.

Jim Morrison, responsabile del marchio Jeep in FCA Nord America, ha dichiarato: “La gamma SUV di Jeep continua a essere riconosciuta per le prestazioni superiori su strada e fuoristrada e l’aggiunta di molte tecnologie avanzate, caratteristiche ideate per la sicurezza e la protezione. Con oltre 70 funzioni avanzate di sicurezza e protezione abbinate ai sistemi di riferimento 4×4, Jeep Renegade offre ai conducenti la sicurezza di gestire qualsiasi avventura, in qualsiasi condizione meteorologica“.

Il sistema opzionale Forward Collision Warning-Plus del modello è stato valutato come Superior, ossia il punteggio più alto possibile assegnato dall’IIHS nella prevenzione degli incidenti frontali. Il sistema inizialmente avvisa il conducente di fare qualcosa per evitare una collisione ma, se il guidatore non agisce in modo tempestivo, il sistema attiva automaticamente i freni del veicolo.

Il livello di sicurezza Superior è stato dato anche grazie ai fari a LED disponibili sul nuovo Jeep Renegade, corredati dal controllo automatico degli abbaglianti disponibile come optional. Tale funzionalità permette di regolare i proiettori a seconda delle condizioni del traffico senza l’intervento del conducente.

Il Jeep Renegade 2020 ha registrato risultati buoni in 5 ulteriori prove di resistenza agli urti condotti dall’IIHS, che sarebbe il più alto grado di resistenza agli urti.