Mercato auto in Italia: novembre 2019 termina con oltre 150.000 immatricolazioni

In seguito ai dati positivi registrati a settembre e ad ottobre, le immatricolazioni di nuove auto in Italia sono cresciute anche a novembre e più precisamente del 2,2%. In particolare, le vendite di nuove vetture sono passate dalle 147.386 unità di novembre 2018 alle 150.587 di novembre 2019.

Prendendo in considerazione il periodo gennaio-novembre, sono state immatricolate 1.775.884 nuove auto (-0,6% rispetto ai primi 11 mesi del 2018). Tali informazioni sono state diffuse nelle scorse ore dal Ministero dei Trasporti. Anche se novembre 2019 si è chiuso in positivo, in realtà le famiglie hanno risparmiato un po’ visto che le immatricolazioni fatte dai privati sono calate del 14,6% a quota 82.048 nuove vetture.

Immatricolazioni auto: novembre 2019 si chiude con una crescita del 2,2%

Bene invece le società di noleggio che hanno acquistato il 40,3% di veicoli in più rispetto allo stesso mese ma dello scorso anno e le aziende (comprese le concessionarie) che hanno fatto aumentare le immatricolazioni del 37,8% in attesa di rivendere le auto ricevute in permuta.

Entrando più nello specifico, le immatricolazioni delle auto ibride sono cresciute del 40,1% (11.371 esemplari) mentre quelle delle elettriche del 130,2% (1068 unità). Le vendite dei veicoli diesel continuano a calare poiché a novembre 2019 hanno perso il 16,4% mentre quelle delle vetture a benzina sono aumentate del 15,1% (69.437 unità vendute).

Prendendo in considerazione i segmenti, a novembre di quest’anno sono state vendute 51.401 utilitarie (+2,2%) e 52.040 crossover (+11,3%). Per quanto riguarda le case automobilistiche, FCA è riuscita a piazzarsi al primo posto con 34.176 immatricolazioni di nuove auto, anche se ha perso il 4,3%.

In seconda posizione troviamo Volkswagen con 23.750 unità vendute (+10,29%). Il podio si chiude con PSA che ha venduto 20.324 vetture e ha perso il 9,11%. Al quarto posto, invece, abbiamo Ford che ha visto crescere le immatricolazioni dell’8,21%, immatricolando 9996 nuove auto. Infine, Fiat Panda e Lancia Ypsilon si sono confermate le auto più vendute anche a novembre 2019 mentre al terzo posto abbiamo la Smart ForTwo di Daimler.