Mercato auto in Italia: ottobre 2019 si chiude con un +6,7%

Assieme a settembre (+13,4%), anche ottobre 2019 è stato un mese particolarmente positivo per le immatricolazioni di nuove auto in Italia. In particolare, le vendite di nuove vetture sono cresciute del 6,7% rispetto ad ottobre dello scorso anno, passando da 147.039 a 156.851.

Il periodo gennaio-ottobre sempre di quest’anno, però, è stato negativo poiché sono state immatricolate 1.624.922 nuove auto rispetto a 1.638.784 registrato nei primi 10 mesi dello scorso anno. Parliamo di un calo dello 0,85%. Fortunatamente, però, gli operatori del settore affermano che ci sarà un miglioramento a novembre e dicembre e un 2019 complessivo in pareggio con quanto ottenuto nel 2018.

Mercato auto: dati positivi registrati ad ottobre 2019 per FCA

Fiat rimane il brand più apprezzato dagli italiani anche ad ottobre 2019, seppur abbia consegnato oltre 1000 vetture in meno rispetto a 12 mesi fa. Infatti, la casa automobilistica torinese è riuscita a spedire 21.487 auto ad ottobre rispetto a 22.547 dello scorso anno.

Al secondo posto troviamo Volkswagen che è riuscita a registrare un incremento delle vendite (+36,6%), passate da 12.332 a 16.890 unità. Il podio si chiude con Ford che ha immatricolato 10.772 nuove auto (+1,57%). Il resto della classifica è composta da Renault (8368 auto vendute e +11,16%) e Peugeot (9772 e +9,15%).

Per quanto riguarda le vetture più vendute in Italia ad ottobre 2019, la Fiat Panda mantiene il primato con 10.910 esemplari venduti. Basti pensare che con la seconda classificata, la Lancia Ypsilon, la Panda porta un distacco di 6064 unità visto che la piccola city car ha registrato immatricolazioni per 4846.

La Top 10 delle auto più vendute nel nostro Bel Paese nel mese scorso è composta anche da Toyota Yaris in terza posizione (3763), Fiat 500X (3451), Citroën C3 (3377), Volkswagen T-Cross (3355), Volkswagen T-Roc (3294), Renault Captur (3142), Dacia Duster (3123) e Ford Fiesta (3024).

Altri veicoli appartenenti a Fiat Chrysler Automobiles nella Top 50 sono: Fiat 500 all’11º posto con 2983 esemplari immatricolati ad ottobre 2019, Jeep Renegade al 15º posto con 2724 unità, Jeep Compass al 19º posto con 2412 esemplari, Fiat 500L al 23º posto con 2141 unità, Fiat Tipo al 31° posto con 1470 esemplari e Alfa Romeo Stelvio al 48º posto con 1033 unità.

Prendendo in considerazione i carburanti, le vendite delle auto diesel hanno registrato un ulteriore calo ad ottobre che sono passate dal 44,1% al 35,8%. Le vetture a benzina, invece, hanno visto una crescita dal 41,7% al 45,9% mentre gli esemplari di vetture ibride vendute ad ottobre 2019 sono stati di 8811. Bene anche per il metano che ha registrato un incremento delle vendite dallo 0,8% al 2,9%.