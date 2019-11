Ram partecipa attivamente alla sfilata Macy’s Thanksgiving Day Parade 2019

Ram darà il via alle festività natalizie come Official Truck in occasione della sfilata Macy’s Thanksgiving Day Parade 2019. Per il quinto anno consecutivo, più di 20 pick-up della casa automobilistica americana traineranno tutti i carri della sfilata.

L’evento di quest’anno sarà unico in quanto quattro pick-up Ram saranno completamente rivestiti in Harvest in the Valley di Green Giant, Splashing Safari Adventure di Kalahari Resorts and Conventions, Mount Rushmore’s American Pride di South Dakota Department of Tourism e Santa Claus.

Ram: il marchio americano protagonista alla 93esima edizione della sfilata annuale

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “È con grande orgoglio che Ram Truck celebra i cinque anni di allineamento con l’iconica Macy’s Thanksgiving Day Parade. Questo è davvero un momento culturale importante e siamo onorati di essere solo una piccola parte della magia che accade mentre il nostro portfolio completo di pick-up pluripremiati trascina i carri per le strade di Manhattan“.

Complessivamente, Ram ha fornito alla parata di Macy 65 veicoli tra pick-up e veicoli commerciali ProMaster, molti dei quali vengono utilizzati per il dietro le quinte. Oltre a trasportare i carri lungo il percorso stabilito, Ram aiuterà anche a spostare altri materiali necessari per produrre lo spettacolo annuale, dai contenitori degli strumenti a quelli dei costumi e così via.

Secondo le stime effettuate, sono attesi circa 3,5 milioni di spettatori a New York e oltre 50 milioni di telespettatori in tutto il paese per seguire l’inizio ufficiale delle festività natalizie.

Marissa Hunter, Head of Marketing di FCA Nord America, ha concluso affermando: “La parata del Macy’s Thanksgiving Day Parade è l’evento perfetto per riportare in vita la nostra divertente e unica campagna #RamWillTowThat. La collaborazione con alcuni dei marchi più iconici che partecipano alla sfilata ci consente di dimostrare in modo creativo ai nostri fan sui social media come la magia del momento non potrebbe accadere senza il potere dei pick-up Ram“.