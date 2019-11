Alfa Romeo Disco Volante catturata in video sulle strade svizzere

Molti di voi sicuramente ricorderanno l’Alfa Romeo Disco Volante. Si tratta di una dream car realizzata dalla Carrozzeria Touring nel 2013 prendendo come base la meccanica dell’Alfa Romeo 8C Competizione. Il nome di questa vettura deriva dall’omonima auto degli anni ‘50 e la sua presentazione venne anticipata dalla concept car Touring Superleggera Disco Volante 2012.

A livello costruttivo, abbiamo un telaio in acciaio e una linea della carrozzeria ispirata al modello originale. Detto ciò, in fondo all’articolo trovate un interessante video pubblicato su YouTube da Automotive Mike che mostra proprio la super esclusiva Alfa Romeo Disco Volante immortalata durante il Supercar Owners Circle tenutosi ad Andermatt, in Svizzera.

Alfa Romeo Disco Volante: un esemplare avvistato al Supercar Owners Circle

All’interno del filmato è possibile udire anche il potente rombo del motore V8 presente sotto il cofano mentre passeggiava sulle strade delle Alpi svizzere. Come anticipato nelle scorse righe, la meccanica della Disco Volante costruita dalla Carrozzeria Touring è la stessa della 8C Competizione.

Ciò significa che sotto il cofano troviamo un motore V8 da 4.7 litri di derivazione Maserati montato anteriormente, capace di sviluppare una potenza di 450 CV e 480 nm di coppia massima. Accanto al powertrain troviamo un cambio sequenziale a 6 rapporti e la trazione posteriore.

In base a quanto dichiarato dal Biscione, la speciale Alfa Romeo Disco Volante è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Da questi dati potete chiaramente intuire che abbiamo di fronte una vettura davvero performante che non ha nulla da invidiare alle altre sportive presenti sul mercato.

Vi ricordiamo anche che nel 2016, in occasione del Salone di Ginevra, venne presentata la Disco Volante Spider (prodotta in soli sette esemplari). Come la versione coupé, anche questa si basa sull’Alfa Romeo 8C Competizione quindi abbiamo sotto il cofano lo stesso motore da 450 CV.