Ram 1500 Limited 2019 proposto in promozione ad un prezzo folle

Il Ram 1500 Limited 2019 è probabilmente il pick-up più ben equipaggiato e confortevole disponibile in questo momento all’acquisto negli Stati Uniti. Questo perché all’interno è possibile trovare sedili anteriori e posteriori con funzione di riscaldamento e raffreddamento, sistema audio surround premium con ben 12 altoparlanti e un sistema di infotainment con display verticale da 12 pollici.

Come potete ben immaginare, il prezzo da pagare per ottenere tutte queste caratteristiche si avvicina attorno ai 70.000 dollari. Tuttavia, Ram ha deciso di lanciare un’offerta davvero interessante in vista della fine del 2019, abbassando il prezzo del nuovo Ram 1500 Limited a soli 41.000 dollari.

Ram 1500 Limited 2019: alcuni concessionari statunitensi lo stanno proponendo a prezzi davvero appetibili

Una promozione simile viene lanciata solitamente ogni anno. Tuttavia, le vendite complessive del segmento non hanno ancora raggiunto quelle ottenute nel 2018. La casa automobilistica americana ha deciso di approfittare del Black Friday proponendo il suo pick-up a un prezzo scontato rispetto ai 55.335 dollari necessari normalmente per comperarlo.

La buona notizia per gli acquirenti statunitensi è che addirittura alcuni rivenditori stanno proponendo il Ram 1500 Limited RWD ha poco più di 40.000 dollari. È il caso di Russell Westbrook Chrysler Dodge Jeep Ram (a Van Nuys, in California). Questo è dovuto al fatto che l’offerta lanciata da Ram viene proposta da diverse concessionarie.

A questa cifra è possibile portarsi a casa un veicolo dotato di un rivestimento interno in pelle e un display da ben 12 pollici per il sistema di infotainment, simile a quello impiegato da Tesla. Inoltre, ci sono all’interno circa 3000 dollari di opzioni aggiuntive e un potente motore Hemi V8 da 5.7 litri abbinato al sistema mild-hybrid eTorque da 48V.

Per chi desidera la trazione integrale a bordo del Ram 1500 Limited, allora può optare per il concessionario David Taylor CDJR (nel Kentucky) che sta offrendo proprio questa versione del pick-up da 63K a soli 47.000 dollari. Infine, alcuni di questi scontri sono validi fino alla fine di dicembre mentre altri entro il 1 gennaio 2020.