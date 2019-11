Ram nominata Best Truck Brand da U.S. News & World Report

U.S. News & World Report ha nominato Ram come Best Truck Brand 2020 (il miglior marchio di pick-up). Questo riconoscimento prende in considerazione 35 brand automobilistici e riconosce l’eccellenza nel settore per auto, SUV, pick-up e veicoli di lusso.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “In Ram ci concentriamo esclusivamente sulla costruzione dei migliori pick-up e veicoli commerciali sul mercato. Questo premio di U.S. News & World Report riconosce questo sforzo”.

Ram: la casa americana conquista un nuovo riconoscimento in America

Il dirigente prosegue dicendo: “In un segmento altamente competitivo, Ram è impegnata nell’innovazione e nella leadership del gruppo propulsore. Offrendo più contenuti, più comfort e caratteristiche all’avanguardia nel settore. Ram sta costruendo pick-up che soddisfano e superano le esigenze della più ampia gamma di acquirenti“.

Le classifiche stilate dall’U.S. News & World Report si basano su un’approfondita analisi di tutte le recensioni e i test drive pubblicati online, nonché i dati su affidabilità e sicurezza.

Jamie Page Deaton, direttore esecutivo di U.S. News Best Cars, ha dichiarato: “Il Ram 1500 ha la capacità di un pick-up da lavoro ma con gli interni di un SUV lussuoso. È uno dei pochi pick-up in grado di fare quasi tutto ciò che gli viene chiesto e fare tutto bene“.

Per determinare i vincitori del premio, U.S. News & World Report ha calcolato la media del punteggio complessivo di tutti i prodotti del marchio in ciascuna classe di appartenenza. Il brand con il punteggio medio complessivo più alto viene nominato vincitore della categoria.